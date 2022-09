Whatsapp smette di funzionare, preparati: a giorni scompare su tutti questi telefoni  

Ormai Whatsapp fa parte della nostra vita ed è diventato un mezzo di comunicazione di cui non riusciamo più a fare a meno. Diversi aggiornamenti si sono avuti e tanti altri ancora se ne avranno, ma come vedremo non saranno disponibili per tutti. Perché?

Insomma nuove funzioni stanno aspettando solo noi: se si parla di Whataspp non si può certo dire che c’è da annoiarsi; questa messaggistica ci regala sempre nuovi stimoli.

Però non tutti possono accedere ai vari aggiornamenti: continuate a leggere qui di seguito per saperne di più.

Whatsapp e le sue funzioni: quali novità?

Come la maggior parte di noi saprà diversi aggiornamenti si stanno susseguendo, se si parla di Whatsapp, e sembrerebbe che sia stato dato l’ok al nuovo aggiornamento per una nuova versione, Beta e solo per alcuni dispositivi, quelli basati su iOS.

Tra le nuove funzioni che potranno essere introdotte possiamo annoverare quelle che riguardano l’abbandono di un gruppo, la possibilità di decidere chi può vedere quando siamo online o no e la questione degli screenshoot.

Iniziamo dalla novità che riguarda l’online: non volete comparire con la scritta online a qualcuno?

A breve potreste farlo, sapete?

Ebbene sì, se per un x motivo non volete comparire come connessi a una x persona, a breve potete decidere di nascondere l’online a tale persona. Basterà andare alla sezione dell’ultimo accesso e spuntare sulle indicazioni che vi interessano.

Inoltre sembra che sia già possibile per alcuni uscire o abbandonare un gruppo WhatsApp senza che gli altri partecipanti se ne rendano conto, poiché non comparirà più la dicitura “x persona ha abbandonato”, se non all’amministratore del gruppo.

Per quanto riguarda il blocco degli screenshot sarà attuato per quei messaggi che sono visualizzabili una sola volta e che quindi una volta visti, poi scompaiono.

Insomma la vostra privacy sarà tutelata all’ennesima potenza.

Chi resterà fuori?

Insomma ci sono e ci saranno tante belle novità che faranno gola a molti di noi: se ne parlava già da mesi e grazie ai vari aggiornamenti tutto ciò sta per essere reale.

Ovviamente tante e tante altre funzioni potranno essere vostre e non tra molto tempo.

L’unica cosa che ci teniamo a sottolineare è che non proprio tutti potrete beneficiare di questo: chi ha un sistema operativo obsoleto insomma resterà fuori.

Nello specifico iPhone 4, iPhone 5 e iPhone 5s non potranno godere di questi ultimi aggiornamenti.

Inoltre anche per le versioni versioni di iOS 10 e 11 non sarà possibile accedervi e infatti per poterlo fare sarà necessario procedere all’installazione dal 12 in avanti.

Insomma come vedete ci sono comunque dei limiti.