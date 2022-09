Venezia: incendio al tetto di un’abitazione a Santa Croce

Terribile incendio presso un’abitazione nel quartiere Santa Croce, nel centro storico di Venezia, messo sotto controllo alle 19.

Questo pomeriggio intorno alle 18 è scoppiato un violento incendio che ha colpito il tetto e per fortuna non c’era nessuno all’interno.

Incendio a Venezia

Questo pomeriggio intorno alle 18 è scoppiato un terribile incendio in un’abitazione del quartiere Santa Croce, nel veneziano.

Ancora non sono certe le cause per cui si è sviluppato il rogo, quel che è certo è che è stato davvero devastante, infatti in poco tempo ha divorato quasi l’intera struttura.

Per fortuna non sono stati coinvolti civili.

La zona precisa dove è scoppiato è quella della Trattoria Ristorante Al Nono Risorto e solo verso le 19 i Vigili del Fuoco sono riusciti a domarlo.

Questo significa che le fiamme sono durate circa un’ora e solo il tempestivo intervento de pompieri ha consentito l’estinzione in sicurezza.

Sul posto sono intervenute le barche dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio che è stato segnalato dai residenti.

La colonna di fumo era altissima e davvero impressionante, infatti è stata avvistata a chilometri di distanza.

Le squadre dei pompieri hanno eseguito le operazioni di spegnimento ma queste non sono state facili, infatti l’appartamento si trovava al quarto piano e a tale altezza è stato complicato arrivare con l’attrezzatura.

I Vigili del Fuoco hanno faticato a posizionare pompe, bombole e i vari attrezzi che servivano a mettere in sicurezza la zona, che si trovava vicino al sottotetto.

Tuttavia, dopo i primi momenti di difficoltà, sono riusciti finalmente a domare l’incendio.

Secondo quanto emerso, i danni sono ingenti ma come abbiamo detto, nessuno è rimasto ferito e non ci sono vittime, infatti l’unica donna presente in casa è subito uscita.

Le indagini

Oltre ai pompieri si sono occupati del caso anche i Carabinieri di zona, che stanno indagando per capire come si sia sviluppato l’incendio.

Questo è scoppiato vicino alla zona di Rialto e ha provocato un denso e tossico fumo nero avvistato a distanza.

I residenti si sono subito preoccupati e quindi hanno avvisato le autorità. I Carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto e stando ai primi dati, sembra che tutto sia scaturito da un malfunzionamento, ma fra le varie ipotesi prese in considerazione ce ne sono diverse.

Gli agenti infatti stanno vagliando anche la tesi del corto circuito provocato da un elettrodomestico o da una presa.

I Vigili del Fuoco sono stati i primi a intervenire e per calmare le persone che giustamente erano impaurite da quanto stava accadendo, ha consigliato loro di lasciare momentaneamente le loro case.

Il palazzo coinvolto ovviamente è stato subito evacuato ma finalmente, alle 19 il rogo era domato.