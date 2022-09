Varese: incidente nella notte a Besozzo, muore un 21enne

By

Terribile incidente questa notte a Varese, precisamente a Besozzo, dove ha perso la vita un 21enne.

Il giovane è uscito fuori strada per causa ancora in corso di accertamento. Inutili i soccorsi.

Muore un 21enne a Besozzo

Un altro incidente stradale sulle nostre strade, stavolta a Besozzo, in provincia di Varese.

L’impatto è avvenuto questa notte e secondo le prime ricostruzioni, il 21enne che ha perso la vita, avrebbe sbattuto contro un ostacolo.

Il ragazzo si trovava alla guida della sua Golf ed era circa l’1.30 quando in via Gorini, all’altezza del cimitero, è avvenuto lo schianto.

Avrebbe infatti perso il controllo del suo veicolo per poi uscire fuori strada e impattare contro un muro.

Questo scontro è stato fatale al giovane albanese, residente a Besozzo da diversi anni.

Tutti lo conoscevano in zona e sono rimasti scioccati da quanto avvenuto. Presso i Carabinieri del distaccamento di Besozzo, si lavora per accertare le cause dell’incidente.

Le indagini

Sul posto, dopo essere stati avvisati da alcuni testimoni, sono intervenuti i Carabinieri di zona per verificare cosa fosse successo.

Incredibile la scena che hanno trovato al loro arrivo, infatti il ragazzo era incastrato all’interno della vettura, completamente distrutta nella parte anteriore a causa dello scontro con il muro.

La violenza di questo, non ha dato scampo a Xhemal Letja, il 21enne albanese che, secondo quanto emerso, sarebbe morto sul colpo.

In effetti, i soccorritori sono giunti poco dopo le forze dell’ordine e hanno tentato alcune manovre di rianimazione ma non c’è stato nulla da fare.

Il ragazzo aveva riportato traumi troppo importanti, che gli sono stati fatali e all’arrivo dell’ambulanza era già deceduto.

Così sono iniziate le operazioni per estrarlo dalla vettura, dove era incastrato.

Durante queste, l’area è stata chiusa per consentire il lavoro della Scientifica e organizzare la rimozione della carcassa della Golf, che poi è stata sequestrata per accertamenti ulteriori.

La salma è stata trasferita in obitorio, dove è stata disposta l’autopsia per capire se effettivamente la morte del giovane sia stata causata dall’impatto oppure no.

Sul posto sono intervenuti anche la Croce Rossa e l’elisoccorso, nonché i Vigili del Fuoco per coadiuvare le forze dell’ordine nelle operazioni.

Per quanto riguarda la dinamica dall’accaduto, gli agenti hanno ascoltato alcune persone e ora stanno verificando se nella zona ci siano telecamere di sorveglianza che possano aver ripreso l’incidente.

In questa occasione, si torna a parlare di cautela alla guida ed è evidente come errori di distrazione possano portare alla morte.

Tuttavia, ancora sono da vagliare diverse ipotesi per capire come e per quale motivo il ragazzo sia finito fuori strada.