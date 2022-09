Supermercato, questo amatissimo ingrediente presto costerà il doppio: file senza fine ovunque

By

Supermercato: c’è un amatissimo ingrediente che presto potrebbe costare il doppio. Il caro energia e i costi di trasporto sono tra i principali fattori che impattano sul prezzo del prodotto.

Di quale amatissimo ingrediente stiamo parlando? Si tratta di un prodotto molto acquistato dai consumatori finali all’interno dei supermercati. Il comparto di questi prodotti alimentari non avrà un futuro roseo dato che il prezzo delle bollette energia elettrica e gas continuerà a crescere nei prossimi mesi. Si tratta di un comparto super energivoro.

Secondo il report annuale sui consumi il settore ha registrato numeri senza precedenti con un incremento di oltre cinque punti percentuali rispetto all’anno precedente. In Italia il consumo pro-capite di questo prodotto alimentare ha subito un incremento pari a sedici chilogrammi.

Questi prodotti alimentari sono diventati parte integrante della nostra dieta quotidiana. Ai consumatori finali piace acquistare questi prodotti alimentari per la qualità delle materie prime, della praticità del packaging, dell’apporto nutrizionale, della valenza anti-spreco e della disponibilità costante in tutto l’anno.

Supermercato: quali prodotti alimentari rischiano di costare il doppio?

Sono i surgelati che rischiano di subire un incremento dei prezzi finali a causa del continuo rincaro delle bollette energia elettrica e gas e dei problemi di trasporto e della logistica. Il comparto dei prodotti surgelati è un settore super energivoro dato che negli stabilimenti alimentari l’energia elettrica e il gas servono per trasformare le materie prime in prodotti finali e per conservarli nei congelatori e nei surgelatori.

Molte aziende ed operatori che operano nel settore dei surgelati hanno riscontrato incrementi del mille % tra le bollette di fine anno 2020 e il mese di settembre 2022. I produttori per fare fronte al notevole incremento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas hanno deciso di ridurre gli stock in magazzino. Questa decisione strategica mira a contenere i costi delle unità prodotte, ma potrebbe comportare una perdita del giro d’affari.

Settore dei surgelati: le previsioni

Per quanto concerne le stime e le previsioni del trend del settore dei surgelati gli esperti prevedono che ci sarà il fermo produzione per un giorno alla settimana. Inoltre, potrebbe scattare la cassa integrazione per la forza lavoro delle aziende produttrici dei surgelati.

Per risparmiare le imprese che producono i surgelati sostituiscono i sistemi di illuminazione con le lampade LED. C’è chi punta alle fonti energetiche alternative. Inoltre, i player di questo comparto chiedono all’Esecutivo misure concrete ed aiuti ad hoc.