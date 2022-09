“Stiamo insieme da 8 anni”, Elisa Isoardi innamorata pazza di lui: lo mostra a tutti

Elisa Isoardi non si nasconde più. Arriva la dedica d’amore che nessuno si aspettava: loro insieme da 8 anni. Che colpo di scena! Spunta fuori tutta la verità.

La bellissima ex reginetta di bellezza lascia tutti senza parole. La confessione d’amore fa sciogliere di emozione i suoi fan. Ecco per chi batte il suo cuore oggi. Lui è bellissimo.

Elisa Isoardi sorprende tutti

Classe 1982, Elisa Isoardi è una ex modella e conduttrice televisiva italiana, amatissima dal pubblico. Negli anni 2000, la bella mora prende parte al contest più famoso del nostro bel Paese, Miss Italia, vincendo la fascia di Miss cinema.

Nello stesso anno si trasferisce a Roma e si diploma in teatro drammatico, un titolo di studio, quello conseguito, che le consentirà di approdare sin da subito nel mondo dello spettacolo.

Elisa prende parte a diversi videoclip e conduce numerose trasmissioni di grande successo come il Festival di Castrocaro, Effetto sabato, Sabato e Domenica estate, La prova del cuoco. Sicuramente è balzata agli onori dei gossip e dei pettegolezzi per la sua vita sentimentale più che per quella professionale.

La Isoardi è stata fidanzata per diverso tempo con il leader della lega, Matteo Salvini ma la loro relazione non ha funzionato. Tuttavia, proprio qualche giorno fa, la bella conduttrice ha sconvolto tutti facendo una dichiarazione che ha dell’incredibile: il suo cuore batte per lui, loro in realtà stanno insieme da tanto tempo. Ecco che cosa ha dichiarato Elisa Isoardi.

Il cuore della conduttrice batte per lui

Dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo, a seguito della sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi è ritornata in pole position, in forma più che mai, pronta a condurre una nuova trasmissione.

Da domenica 11 settembre è lei la protagonista del nuovo programma “Vorrei dirti che”, che ruota intorno a tematiche come amore, sentimenti e ovviamente cucina, un focus quest’ultimo, amatissimo dalla presentatrice che è una grande appassionata di buon cibo.

Dopo La prova del cuoco e Buono a sapersi, ora Elisa è pronta a cimentarsi in una nuova avventura e sembra anche con risultati più che soddisfacenti. Lei, che tanto ha fatto parlare di sé per la sua vita professionale, ha cercato di mantenere quella privata sempre discreta e lontana dai riflettori.

Eppure, è proprio la bellissima Isoardi che fa una confessione inaspettata lasciando tutti di stucco. Sapete che il suo cuore batte per lui da ben otto anni? Arriva la rivelazione inaspettata: Elisa fa una dedica d’amore dolcissima che scioglie il cuore dei suoi fan.

Ma chi è che ha conquistato la bella ex miss? Elisa Isoardi si è confessata da Francesca Fialdini nella trasmissione Da noi… a ruota libera, domenica 18 settembre. La conduttrice ha fatto rimanere tutti senza parole dichiarando il suo amore per Zenit, questo il nome di colui che da 8 anni ha fatto capitolare la bella Isoardi.

Non si tratta di un uomo ma del suo barboncino che lei ama alla follia. Ecco che cosa ha dichiarato alla sua collega parlando di amore e fornelli:

“A lui piace molto la carne. Io faccio i secondi. Bollito piemontese, ad esempio. Tra di noi è stato amore a prima vista, lui ha scelto, è un tipo deciso e ti ascolta. Mi ama. Stiamo insieme da 8 anni“.

Il suo meraviglioso barboncino, Zenit, è diventato anche la mascotte della nuova trasmissione che Elisa conduce sulla rete ammiraglia. Cosa farsene di un uomo quando hai un pelosetto che ti guarda ogni giorno con gli occhi dell’amore?