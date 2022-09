Silvia Toffanin, la confessione sulla terribile malattia: piange anche il pubblico

Silvia Toffanin si è ritrovata a dover gestire la confessione di una terribile malattia che ha commosso tutto il suo pubblico. Ecco di quale si tratta.

Silvia Toffanin dal 17 settembre è tornata sulle reti Mediaset per condurre una nuova edizione del suo fortunatissimo programma Verissimo e per intervistare i nuovi protagonisti della stagione.

Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che si sono lasciati intervistare dalla donna e grazie a queste interviste si sono scoperti dei loro nati nascosti e alcuni segreti rimasti celati per molto tempo.

Silvia Toffanin: la grave malattia

Ma la donna, oltre ad aver avuto dei personaggi dello spettacolo che si sono sempre dimostrati disponibili a parlare con lei, ha avuto un momento in cui lei stessa è rimasta senza parole.

Questo è accaduto durante l’intervista a Pamela Prati, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7, dove durante un’intervista la sua ospite ha lasciato lo studio senza tornare dalla Toffanin che dopo averla attesa è rimasta senza parole per il fatto che non sia più tornata a terminare la chiacchierata.

Silvia Toffanin è stata in passato una delle Letterine del quiz Passaparola condotto da Gerry Scotti e assieme a Ilary Blasi è una delle due vallette del programma che hanno avuto maggior successo nel mondo della televisione.

Dopo aver preso parte ad alcune trasmissioni e aver condotto per molto tempo il rotocalco Nonsolomoda, la Toffanin ha preso parte a Verissimo prima come inviata per poi diventarne la conduttrice.

Da tempo è legata sentimentalmente con Pier Silvio Berlusconi, direttore della Mediaset con cui ha avuto due figli che assieme ai genitori vivono a Portofino in una dimora che lascia tutti senza parole.

I due però non si sono mai sposati e come ha spesso dichiarato la conduttrice, non ne sentono l’esigenza dato che non serve un pezzo di carta burocratico per dimostrare il loro amore.

La coppia non si fa vedere spesso in giro con i suoi figli, ma ultimamente sono trapelate delle foto di Silvia e Pier Silvio in un ristorante di Portofino intenti a festeggiare il compleanno di loro figlia.

Entrambi sono molto attenti all’educazione dei loro figli e la stessa Toffanin ha ammesso di giocare con le bambole con la sua secondogenita e di accompagnare suo figlio maggiore sulle piste da skate anche se ogni volta che si esibisce le viene un colpo per via del fatto che si preoccupa che possa farsi male.

La confessione inaspettata e il dolce ringraziamento

All’interno della puntata di domenica 18 settembre, Silvia Toffanin ha avuto ospite il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip, Daniele Bossari che ha parlato della sua rinascita dopo il reality.

Inoltre, l’uomo ha anche dichiarato di dovere tanto a sua moglie Filippa Lagerback, che l’ha raggiunto in un secondo momento nello studio di Verissimo, per via di aver condiviso con lui un momento molto particolare della sua vita.

Bossari, ha infatti confessato di essere stato colpito da un tumore alla gola che ha sconfitto grazie all’apporto di medici competenti e della medicina alternativa su cui ha riposto tutte le sue speranze.

“Un tumore alla gola alla base della lingua, un carcinoma, ed è stato un fulmine a ciel sereno, nel senso che fino al 10 marzo di quest’anno io stavo benissimo senza alcun segnale di questa malattia. Poi mi sono svegliato quel giorno con un gonfiore alla gola. Lei è stata indispensabile, mi è stata vicina, e credo che non sia scontato ecco! L’abbiamo ripetuto spesso questo, cioè la promessa che si fa anche al matrimonio.”

Con queste parole, Daniele Bossari ha commosso sia la conduttrice che tutto il pubblico a casa e il momento è diventato ancora più toccante quando Filippa è stata chiamata a sedere vicino a suo marito dato che era dietro le quinte.