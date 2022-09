Orietta Berti, quanto sborsa Signorini per averla al GF Vip? Cifre mostruose

By

La presenza di Orietta Berti al Grande Fratello Vip costerebbe tantissimo ad Alfonso Signorini. Ecco il compenso record.

Il Grande Fratello Vip ha dato il via alla sua settima edizione a partire dal 19 settembre con l’ingresso dei primi vipponi in casa che nei prossimi mesi faranno gioire e appassionare tutti i telespettatori del reality.

Alla conduzione per la quarta volta è tornato Alfonso Signorini che conduce il programma dalla quarta edizione ma conosce bene anche le precedenti dato che è stato opinionista quando il reality era presentato da Ilary Blasi.

Orietta Berti: ecco la cifra offerta per il Gf Vip

Quest’anno, il direttore di Chi, al suo fianco ha voluto due opinioniste molto speciali che nel corso delle dirette della prima serata del talent, commenteranno quello che accade all’interno della casa.

Una di queste due donne è Sonia Bruganelli. La donna è all’interno del programma, nello stesso ruolo, per il secondo anno consecutivo nonostante avesse dichiarato dopo la fine della scorsa edizione di non aver intenzione di tornare a fare l’opinionista nel reality.

Sembra invece che Alfonso Signorini l’abbia convinta e quest’anno, la Bruganelli al suo fianco non ha trovato Adriana Volpe, con la quale nella scorsa edizione ha avuto molti scontri ma bensì Orietta Berti.

La cantante, si è contraddistinta negli ultimi anni per via del suo ritorno in voga dovuto alla partecipazione a Sanremo 2021 e alle sue marachelle fatte durante la kermesse canora a cui è seguito un enorme successo nell’estate dello stesso anno grazie al tormentone Mille cantato assieme a Fedez e Achille Lauro.

Alfonso Signorini e gli autori del programma, hanno voluto la presenza di Orietta Berti per via del suo carattere che nonostante sia dolce e tranquilla non ha peli sulla lingua e dice quello che pensa.

La cifra record per l’ingaggio nel reality

Questo è stato possibile notarlo anche per via di programmi precedenti dove la cantante ha preso parte a partire dalla seconda edizione di Celebrity Masterchef dove si è mostrata molto competitiva e non ha avuto mezzi termini per i suoi sfidanti, anche se alla fine si è classificata al secondo posto dietro la vincitrice Anna Tatangelo.

Successivamente, ha preso parte come giudice al programma Ora o mai più e a The Voice Senior dimostrando di avere carattere nell’affrontare i suoi colleghi e nel gestire i cantanti a lei affidati.

Orietta Berti, nonostante la sua età si è dimostrata una donna molto giovanile incidendo un brano dance con la collaborazione di Hell Raton, intitolato Luna Piena e indossando abiti molto particolari in varie occasioni.

Ma la sua partecipazione come opinionista al reality pare essere stata ben ricompensata. La donna, oltre ad aver firmato un contratto biennale con la Mediaset che le ha promesso anche uno speciale per i suoi 60 anni di carriera sembra aver percepito dal reality tantissimi soldi per il suo ruolo.

Secondo alcune fonti la cantante sembra percepire ben 10.000 euro a puntata una cifra che apparentemente può sembrare non eccessiva ma dato che il programma sembra protrarsi fino a marzo il totale del suo ingaggio si aggira intorno ai 500.000 euro.

Inoltre, nei mesi scorsi, Alfonso Signorini ha ammesso che il reality potrebbe anche prolungarsi più delle scorse edizioni e quindi qualora questo avvenisse, il cachet totale della Berti andrebbe ad aumentare.

Proprio per via della questione dei soldi, durante la prima puntata del reality Alfonso ha ripreso la notizia pubblicata da vari giornali dove la Berti ha ammesso di aver accettato perché pagata bene.

Il conduttore ha specificato che la donna ha accettato anche perché una fan del programma e la stessa Berti ha affermato le parole di Alfonso Signorini per poi durante la diretta cominciare ad avere delle parole dirette e senza pietà su alcuni protagonisti della prima puntata del reality.