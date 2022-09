Nuovo buono spesa, subito €3 per ogni scontrino: si ottiene così | Gara alle domande

By

Nuovo buono spesa: alle famiglie italiane subito tre euro di bonus per ogni scontrino fiscale. Ecco come si ottiene il nuovo buono spesa.

Continuano i rincari sulle bollette energia elettrica e gas, ma anche sui prezzi dei beni alimentari: pane, pasta, latte, olio, surgelati, carne, pesce, ortaggi e frutta, etc. sono tutti interessati da un incremento del prezzo di vendita. Con la ripresa dei consumi post pandemia, con lo scoppio della guerra in Ucraina, con le continue tensioni geopolitiche tra Russia ed Occidente e con le continue mosse speculative messe in atto dagli operatori finanziari fare la spesa al supermercato è diventato impossibile.

Sono tantissimi gli italiani che non riescono a mettere nel carrello tutti i generi alimentari di cui hanno effettivamente necessità. Per fare fronte a questo scenario economico drammatico, il Governo Draghi è sceso in campo mettendo a disposizione tutta una serie di aiuti e di bonus volti a sostenere le famiglie italiane. Ecco l’iniziativa promossa da una catena di supermercati volta ad aiutare i nuclei familiare a fare la spesa.

Buoni spesa tre euro: come funziona l’iniziativa?

Per combattere il continuo rincaro dei prezzi dei beni alimentari sta prendendo piede un’interessante iniziativa, che consente di avere buoni di tre euro nello stesso store. Si tratta di un aiuto economico che va a sostenere concretamente i nuclei familiari. Questa iniziativa non è una misura messa in campo dal Governo Draghi, ma si tratta di un’interessante iniziativa promossa da una nota catena di supermercati. Di quale insegna commerciale stiamo parlando? Si tratta di Decò, una catena italiana di supermercati, il cui marchio è stato creato da Multicedi S.r.l. azienda casertana.

I supermercati Decò hanno promosso un’iniziativa che consente di avere buoni spesa da 3 euri da spendere per ogni scontrino emesso nello stesso negozio. Ogni 30 euro di spesa è possibile ricevere un buono da 3 euro. Si tratta di un aiuto economico davvero concreto che consente di far risparmiare le famiglie italiane che vanno a fare la spesa presso i supermercati Decò.

Buoni spesa 3 euro: un aiuto davvero prezioso per le famiglie e per l’ambiente

Per ricevere il buono spesa da tre euro è necessario spendere minimo 30 euro, ma è necessario anche restituire gli oggetti di plastica. Questa iniziativa oltre a sostenere economicamente le famiglie italiane, è un’iniziativa ecologica che promuove il rispetto dell’ambiente.