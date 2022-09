“Ma che hai combinato”, Ilary Blasi dopo il divorzio: il ritocchino l’ha rovinata | FOTO

Dopo il divorzio, Ilary Blasi si è sottoposta ad un ritocchino molto particolare. Ecco la foto pubblicata su Instagram.

Questa estate la notizia che ha fatto il giro di tutti i rotocalchi è stata quella della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi dopo vent’anni di relazione di cui tre di fidanzamento e diciassette di matrimonio.

I due per due mesi interi hanno preferito non parlare di quello che è accaduto ma dopo le continue accuse nei suoi confronti, Francesco Totti ha deciso di dire la sua e l’ha fatto tra le pagine de Il Corriere della Sera.

Ilary Blasi e il ritocchino

L’uomo ha rivelato che il tradimento non è avvenuto da parte sua con Noemi Bocchi come in molti hanno scritto ma bensì la sua relazione con la sua nuova fiamma è dovuta ad una conseguenza per via del fatto di aver scoperto che è stata Ilary la prima a tradirlo.

Non è stato fatto il nome della persona con cui la conduttrice avrebbe tradito Totti, ma l’ex calciatore ha solo detto che si tratta di un uomo completamente diverso da lui e nei mesi scorsi erano trapelati alcuni nomi.

Inizialmente si era parlato di Luca Marinelli, attore della prima pellicola di Diabolik dei Manetti Bros. ma quest’ultimo sembra essere ancora legato a sua moglie Alissa Jung e sembra non aver alcun problema coniugale.

Poi si è fatto il nome di Cristiano Iovino giovane personal trainer conosciuto per aver avuto una relazione con Giulia De Lellis e in seguito è stato messo in mezzo anche il ballerino Alessio La Padula.

Il nome di quest’ultimo è stato confermato da parte dell’ex paparazzo Fabrizio Corona che in questi giorni è diventato una mina vagante e vuole a tutti i costi svelare la verità sul rapporto di Totti e della Blasi, ma il suo account Instagram, come quello del figlio che aveva utilizzato per proseguire i suoi scopi sono stati bloccati.

Il ballerino, intanto, ha risposto non confermando né smentendo le parole di Corona ma solo chiedendo all’uomo del perché nonostante quello che gli è accaduto in passato e la sua età continua a fare queste cose.

Le foto del miglioramento

Intanto, Ilary Blasi, che ha passato il periodo della separazione viaggiando da un luogo all’altro, ha commentato le parole di suo marito dicendo soltanto che se dovesse parlare rovinerebbe più di 50 famiglie e poi ha continuato la sua vita senza aggiungere altro.

Sicuramente, saranno i legali a parlare per lei e a mettere fine a tutto questo caos che potrebbe anche non concludersi presto ma nel frattempo la conduttrice ha deciso di dedicarsi a sé stessa.

Nei giorni scorsi, infatti, dopo essere passata dal parrucchiere per sistemarsi un po’ i capelli, sulle storie di Instagram della Blasi sono apparsi dei filmati molto particolari riguardante un ritocchino estetico.

Ma che hai combinato Ilary ? PIC.TWITTER.COM/EQW7OXBFZI — Ginevra (@Ginevracasalin) SEPTEMBER 20, 2022

La donna, si è dapprima mostrata con una crema intorno alle labbra e subito dopo abbiamo visto una professionista operare sul viso della Blasi senza capire bene cosa stesse facendo davvero.

Solo un’altra storia, ha poi chiarito le idee visto che in molti hanno pensato che la conduttrice stava per ricorrere al botox per gonfiarsi le labbra. Invece Ilary si è recata al centro specializzato per tatuarsi le labbra.

In questo modo, il ritocchino riguarda solo una forma permanente di trucco sulle sue labbra e in molti hanno pensato che questo suo gesto sia stato un modo per reagire al periodo che sta vivendo.

Altri, invece, non vedono nulla di sbagliato dato che la donna, nel corso degli anni si è sempre sottoposta a dei miglioramenti del suo aspetto fisico e sicuramente non smetterà adesso che la sua vita è cambiata dal punto di vista sentimentale.