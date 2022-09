INPS, in arrivo 600 euro per tutte queste donne: come fare domanda

By

Spesso capita che ci si trovi in particolari condizioni e si abbia bisogno di sapere se si può godere di qualche aiuto da parte dello Stato. Qui di seguito parleremo di quelle mamme che hanno partorito da poco e che si ritrovano a dover crescere il loro figlio: che aiuto possono ricevere? E se sono minorenni hanno qualche agevolazione?

Sicuramente ricevere dei bonus se si è una madre rappresenta un grande aiuto. E se si è una madre minorenne ancora di più. Questi bonus insomma possono fare una grande differenza in questi casi specifici, poiché possono consentire a queste mamme di crescere i loro figli in modo concreto, soprattutto se sono delle neomamme.

Qui di seguito parleremo di un bonus specifico a favore proprio delle neomamme. Di che bonus parliamo? Continuate a leggere qui di seguito.

Bonus per le neomamme, anche se minorenni: di cosa parliamo?

Come anticipato, qui di seguito vi parleremo di un bonus che può essere richiesto da mamme che hanno partorito da poco e che se minorenni possono beneficiare di altri sussidi. Come vedremo meglio parliamo della possibilità di ricevere una card per fare acquisti e due tipi di assegni.

Ecco che si parla di un triplo bonus del valore totale di 590 euro.

Per poterne beneficiare bisogna rispettare dei requisiti in termini di Isee: chi ha un limite Isee bassissimo può beneficiare della card del valore di 40 euro mensili, per fare acquisti.

Per chi ha un Isee alto, invece si parla della possibilità di ricevere l’assegno di maternità che può essere erogato solo per un tot di mesi, esattamente 5.

Poi abbiamo l’assegno universale del valore di 175 euro mensili: nel caso la madre sia minorenne, avrà diritto ad altre agevolazioni e lo vedremo meglio tra poco.

Se sommiamo tra di loro questi sussidi ci rendiamo conto che siamo di fronte a un valore di quasi 600 euro: niente male se pensiamo che possono essere d’aiuto per queste mamme.

Caratteristiche del bonus presentato: quali sono?

Ma vediamo bene ogni sussidio citato.

A tal proposito dobbiamo evidenziare che le ragazze madri che hanno un Isee minore di 7.120,39 euro, possono fare richiesta della card per gli acquisti fino al terzo anno del loro figlio.

Si parla di un valore di 80 euro se consideriamo due mesi. A livello comunale abbiamo detto esserci un altro aiuto, sempre destinato a ragazze madri: parliamo dell’assegno di maternità citato poc’anzi.

Il valore di tale assegno sembra essere di 354,73€ per cinque mesi. Per fare richiesta non bisogna avere un Isee superiore a 17.747,58 euro.

Anche se parliamo di un aiuto comunale, bisogna tener presente che è l’Inps a fare le dovute valutazioni per capire chi deve ricevere tale aiuto oppure chi non ne ha il diritto.

Ora facciamo riferimento al terzo sussidio, quello più corposo diciamo, ovvero l’assegno per figli minori che altro non è che un aiuto sempre dato dall’Inps a mamme con figli a carico fino a che non raggiungeranno la maggiore età.

Se non si superano i 15000 euro di Isee, l’importo dell’assegno, come detto, è di 175 euro al mese e a figlio. Se la madre in questione non ha 21 anni ha diritto a ricevere altri 20 euro al mese.

Altre agevolazioni per le madri minorenni che partoriscono quest’anno

Come abbiamo avuto modo di vedere vi sono diversi aiuti: pensate che ci sono altre agevolazioni per chi partorisce quest’anno.

Il bonus latte, il bonus pannolini e il bonus asilo nido che è pari all’importo di 270 euro al mese e che può essere dato alle mamme minorenni che abbiano un Isee che sia minore di 15.000€ annui.

Parliamo nello specifico di una sorta di rimborso spese, perché queste mamme in un primo momento dovranno pagare le rette dell’asilo.

Rette queste che saranno rimborsate dall’Inps direttamente sul proprio conto.

Altre agevolazioni a livello fiscale sembrano esserci anche per chi ha figli. Chi ha figli disabili inoltre può godere di altri sussidi.

Basta informarsi per capire se se ne può beneficiare.