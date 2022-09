Incredibile bonus da €800 euro al mese per la durata di 6 mesi: come fare domanda

By

In arrivo incredibile bonus da 800 euro al mese per la durata di sei mesi: ecco come presentare la domanda.

Il contesto macroeconomico italiano è incerto e gli italiani chiedono un aiuto concreto al Governo affinchè le famiglie e le imprese vengano sostenute economicamente ad arrivare alla fine del mese. Il numero delle famiglie in povertà assoluta crescerà vertiginosamente. Il Governo ha messo e sta mettendo in campo tutta una serie di aiuti economici, che saranno utilizzati dai nuclei familiari per fare fronte ai continui rincari e all’inflazione.

Continui rincari e inflazione: in arrivo l’incredibile bonus da 800 euro

In arrivo una misura importante, che vale per il triennio 2021-2023. Stiamo parlando del bonus 800 euro che avrà una scadenza fissata al 31 ottobre 2022. Questa misura economica può essere richiesta dai lavoratori autonomi e da coloro che sono iscritti alla Gestione Separata.

Bonus 800 euro: a chi spetta?

Il bonus 800 euro è un’indennità che viene corrisposta a tutti i titolari di Partita IVA di almeno 4 anni. Inoltre, il reddito dell’anno 2021 deve essere di importo inferiore alla 50% rispetto alla media dei redditi dei 36 mesi precedenti. Pertanto, nello scorso anno ci deve essere stato il crollo degli introiti. Il Bonus 800 euro è una misura sociale che mira ad aiutare coloro che versano in condizioni di oggettiva difficoltà.

Bonus 800 euro: entro quando presentare la domanda?

La domanda di ISCRO per richiedere il bonus di importo pari a 800 euro deve essere presentata entro il 31 ottobre 2022. È possibile presentare l’istanza utilizzando il servizio telematico approntato dall’INPS, accedendo tramite CNS, CIE e SPID. In alternativa, è possibile contattare il numero verde Contact Center Inps (803164 da rete fissa oppure al numero 06164164 da rete mobile). Per inoltrare la domanda si può richiedere l’aiuto di un CAF Patronato.

Bonus per le Partite IVA: a quanto ammonta?

La misura economica a sostegno delle Partite IVA può essere richiesta inoltrando la domanda solo a coloro che sono in possesso dei requisiti necessari. Il bonus varia da un importo minimo di 250 euro fino ad un massimo di 800 euro. La durata dell’indennità è pari a sei mesi. Una volta presentata la domanda il bonus verrà erogato il giorno successivo.