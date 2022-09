“In dolce attesa”, Charlene di Monaco: la foto la incastra | Che gioia per Alberto

By

Charlene di Monaco, liete notizie per la principessa sudafricana: proprio lei “in dolce attesa”. Spunta la foto che non lascia più dubbi e che la incastra. Che gioia immensa per Alberto!

La reggente di Monaco, Charlene Wittstock, prossima a diventare di nuovo mamma? Spunta la foto che fa gridare alla gravidanza. Ecco il pancino sospetto che nessuno immaginava e che la regnante non può più nascondere.

Grande gioia per Charlene e Alberto

Charlene Wittstock e Alberto di Monaco sono stati protagonisti di tutto il 2021 e di buona parte del 2022. I tabloid nazionali e internazionali hanno parlato a più riprese della coppia monegasca, prima per i problemi di salute della sudafricana che, a seguito di una brutta infezione, ha rischiato di perdere la vita e poi per crisi, presunti tradimenti e divorzi imminenti che avrebbero dovuto distruggere uno dei matrimoni più chiacchierati d’Europa e del mondo.

Loro, due rappresentanti istituzionali e politici, tra i più amati di sempre, si sono ritrovati ad affrontare un periodo davvero complicato. Tuttavia, da qualche mese, con grande sorpresa di tutti, ogni voce di allarmismo sembra essere rientrato.

I due sovrani sono felici più che mai e spunta anche la foto che fa brillare gli occhi dei sudditi dalla gioia: Charlene “presto mamma”! Lo scatto non lascia alcun dubbio, il pancino sospetto fa gridare alla gravidanza. Che grande gioia per Alberto che in più occasioni ha dichiarato di avere il desiderio di diventare di nuovo papà.

La foto della principessa fa il giro del mondo

Charlene Wittstock in dolce attesa? Questa la domanda che si stanno ponendo i mass media di tutto il mondo. La principessa sudafricana sembra che stia attendendo l’arrivo della cicogna. Solo qualche giorno fa è stata vista in Inghilterra, a Londra, in occasione dei funerali della Regina Elisabetta, insieme al consorte Alberto.

Vestita di nero, ovviamente, ha attirato l’attenzione di tutti. L’abito che indossava, lungo e rigorosamente scuro, era però molto aderente ed ha messo in evidenza un pancino alquanto pronunciato che ha attirato l’attenzione dei giornalisti, dei curiosi e dei fan della famiglia reale monegasca.

Immediatamente sui social è iniziata a circolare voce che la principessa sia prossima a diventare mamma. Se la notizia dovesse essere confermata, Alberto e Charlene diventerebbero genitori per la terza volta. Lo ricordiamo, infatti, che i due sovrani hanno già due figli, i gemellini Jacques e Gabriella che il prossimo dicembre compiranno otto anni.

I due reggenti, nonostante siano stati ripresi in un momento molto triste, quello solenne e drammatico dei funerali di Queen Elizabeth II, sono apparsi però complici e affiatati. La coppia, fianco a fianco, ha dato conforto ai membri della Royal Family in un momento così difficile per la monarchia inglese. I sovrani monegaschi sembrano essere rinati. Dopo un periodo emotivamente instabile, finalmente hanno una luce diversa, entrambi.

Si sono visti dunque insieme, dopo tante settimane, Alberto e Charlene, per i quali la tempesta sembra essere ormai superata. Entrambi navigano in buone acqua, quelle dell’amore e perché no, magari l’arrivo di un nuovo principe o di una nuova principessa potrebbe rafforzare ancora di più questa unione che in passato è stata messa a dura prova dai dubbi, segreti, bugie e malattie.