Immensa felicità per queste famiglie, €4000 subito sul conto: come averli

In un contesto economico incerto e caratterizzato da instabilità, le famiglie italiane accolgono con grande favore i bonus innovativi. In arrivo 4000 euro subito sul conto corrente: è immensa la felicità per questi nuclei familiari.

Il rincaro delle bollette luce e gas e l’inflazione hanno un impatto economico negativo sulle tasche delle famiglie e delle imprese italiane. Arrivare alla fine del mese è diventata un’impresa davvero dura: gli italiani chiedono misure sociali concrete ed il Governo ha approntato aiuti innovativi.

Dopo il bonus 200 euro, per il mese di novembre dovrebbe arrivare l’indennità una tantum pari a 150 euro. Inoltre, l’Esecutivo ha confermato il bonus sociale per tutte le famiglie che hanno un ISEE inferiore ai dodicimila euro.

Bonus 4000 euro: a chi spetta?

In attesa del bonus 150 euro che sarà erogato a favore di molti italiani a novembre per fare fronte al caro bollette, c’è un altro ricco e sostanzioso bonus da 4.000 euro che sarà accreditato sul conto di una determinata categoria. Questa indennità spetta agli edicolanti, che possono presentare la domanda dal primo al 30 settembre. Come funziona questo ricco bonus da 4000 euro?

Bonus 4000 euro: come funziona il bonus per gli edicolanti?

C’è una categoria, quella degli edicolanti, che è stata duramente colpita dalla pandemia, dall’inflazione e dal caro bollette luce e gas. Il bonus 4000 euro consiste in un credito d’imposta, che potrà essere fruito dagli edicolanti per pagare spese e tasse. Essendosi ridotti gli introiti delle edicole, il Governo ha pensato di dare un aiuto concreto a questa categoria.

Per utilizzare il credito d’imposta è necessario utilizzare il codice tributo 6913 e l’F24. Il bonus per gli edicolanti può essere richiesto telematicamente mediante autenticazione con CIE e SPID.

Bonus 4000 euro: quali sono i requisiti necessari?

Per richiedere il tax credit edicole è necessario rispettare i seguenti requisiti:

avere residenza fiscale sul territorio nazionale,

inquadramento ATECO come previsto dalle indicazioni del DPCM 31 maggio 2019,

avere sede legare in uno dei paesi comunitari.

Bonus edicola: quanto spetta?

Il bonus edicola viene calcolato in base alla dimensione del locale in cui viene svolta l’attività economica. Il credito massimo riconosciuto dal Governo è pari a quattromila euro.