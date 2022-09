Farina, occhio: se noti questo dettaglio devi buttarla subito | Lo sottovalutano in tanti  

Chi di noi non ha la farina in casa? Tutti noi possiamo dire di avere questo ingrediente e di utilizzarlo spesso e per le ricette più disparate. Insomma questo è sicuramente uno di quegli ingredienti che nella nostra dispensa non manca, eppure bisogna avere le giuste accortezze, quando si tratta di utilizzarlo, sapete?

La farina è uno di quegli ingredienti con cui facciamo le nostre più buone pietanze: basti pensare alla pizza per esempio. Chi sa rinunciare alla pizza? Ben pochi sicuramente. Durante il lockdown possiamo dire essere stata la nostra compagna più fedele poiché ci ha permesso di inventarci di tutto.

Eppure se si parla di farina bisogna stare attenti: a cosa? Continuate a leggere qui di seguito se questo argomento vi interessa e non poco.

La farina e quello che ancora non sai

Chi non utilizza la farina per preparare pietanze che siano dolci o salate? Chi non la utilizza per togliersi qualsiasi voglia o sfizio?

Tutti noi, anche perché risulta essere un prodotto che possiamo davvero conservare a lungo senza che si rovini. Almeno questo è quello che noi tutti pensiamo, vero?

Eppure non è proprio così: oggi vi sveleremo infatti una cosa che in molti di noi sottovalutiamo.

Ovvero che non dobbiamo lasciare passare tanto tempo prima di utilizzare la nostra farina, se l’abbiamo già utilizzata.

Quando la aprite e la dovete ri-utilizzare dovete insomma fare caso ad alcune cose, poiché potrebbe risultarne compromessa la commestibilità. A cosa bisogna fare attenzione?

A degli insetti e nello specifico a degli acari detti Acarus siro, che possono comparire non solo dopo aver pulito la vostra cucina, ma anche a causa del calore o dell’umidità circostante.

Come fare per capire se la nostra farina è buona o no?

A questo punto vi starete chiedendo cosa occorre fare per capire se la vostra farina può essere ancora utilizzata o no.

Sicuramente esiste una modalità per capirlo: vi basterà stenderne una porzione, anche sul tavolo.

Già così potrete rendervi conto se ci sono questi insetti, poiché muovendosi non faranno altro che creare una superfice irregolare. Semplice, vero?

Inoltre potete prevenire tutto questo attraverso una corretta igiene degli ambienti, altrimenti sarà più facile che tali insetti compaiano, soprattutto se l’ambiente è umido.

Inoltre potete mettere e conservare la vostra farina in dei contenitori in grado di proteggerla da questi nemici, soprattutto in uno spazio fresco.

Insomma come vedete possiamo fare delle piccole cose che però possono rivelarsi utili per consentirci di ri-utilizzare la nostra farina, senza buttarla.

Lo sapevate?