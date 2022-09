“Corna pubbliche”, Ilary Blasi e la frecciatina a Totti: asfaltato di brutto | FOTO

Ilary Blasi in una sua storia di Instagram sembra aver voluto mandare una frecciatina a Francesco Totti. Ecco la foto.

Ilary Blasi sta passano il suo periodo dopo il divorzio da Francesco Totti passando da un luogo all’altro infatti dopo l’annuncio della loro separazione la conduttrice ha viaggiato molto.

Per ora, non sembra essere intenzionata a tornare in televisione se non prima del 2023 quando andrà in onda la diciassettesima edizione dell’Isola dei famosi che dovrebbe rivederla confermata come presentatrice.

Ilary Blasi e la frecciatina a Totti

Nonostante ciò, però, i loro fan la stanno spesso incontrando per le vie di Roma e la donna si sta mostrando come non ha mai fatto sui social pubblicando molte foto e storie Instagram.

La condivisione dei suo momenti di vita con i suoi fan sembra essere molto importante per lei, perché secondo alcune voci vicino alla conduttrice, non vuole farsi vedere come una donna triste per quello che è accaduto nella sua vita sentimentale.

Nelle scorse settimane, Francesco Totti ha dichiarato a Il Corriere della Sera che la donna è stata lei a tradire per prima e che il loro matrimonio ha cominciato ad avere dei problemi dopo che lui ha lasciato il mondo del calcio.

Inoltre, l’ex calciatore l’ha accusata di aver levato dalla sua cassaforte dei Rolex assieme a suo padre ma la Blasi ha commentato le sue parole dicendo soltanto che se dovesse parlare rovinerebbe almeno cinquanta famiglie.

Durante questa estate la Blasi è stata a Zanzibar assieme ai suoi figli e a sua sorella Silvia, in una vacanza, che secondo Totti è stata pagata da lui, per poi passare del tempo a Sabaudia dove hanno una casa e del tempo nelle Marche dove è andata a ritrovare la sua famiglia.

Ma Ilary Blasi ha avuto del tempo anche per passare da sola dei giorni sulle Dolomiti dove ha incontrato il suo amico, Alfonso Signorini e come ultimo viaggio è stata in Croazia con sua figlia minore Isabel prima dell’inizio della scuola di quest’ultima.

Ilary Blasi, negli ultimi giorni si è sottoposta anche ad una miglioria sul suo viso. La conduttrice ha mostrato ai suoi followers una storia in cui era sdraiata mentre un’operatrice stava intervenendo sulle sue labbra.

In molti hanno pensato si trattasse di un rigonfiamento delle stesse ma in realtà la Blasi si è solo tatuata permanentemente le labbra così come si è anche fatta migliorare la sua acconciatura andando dalla sua amica parrucchiera per levarsi le doppie punte.

Le foto della Blasi

Ilary Blasi, nei giorni scorsi ha visitato la mostra Flesh: Warhol & The Cow presso La Vaccheria, spazio culturale sito all’Eur dove sono state esposte delle opere dei Andy Warhol realizzate tra il 1966 e il 1976.

Una di queste opere è stata protagonista di una storia Instagram di Ilary Blasi e in particolare nel quadro vediamo una mucca con un paio di corna belle in bella vista e secondo alcuni fan è un chiaro riferimento a quello che sta vivendo e una frecciatina al suo ex marito.

Dopo la visita alla mostra, la Blasi si è recata presso la Fattoria della Zucca sita Borgo Pineto dove ha trovato in un recinto due caprette che portano il nome di Hillary e Belen.

Lei che tagga Belen dopo aver visto due caprette con il loro nome e pubblica la foto di una mucca con le corna…vuole forse farci intendere che è stata lei vittima delle corna pubbliche?

Questa storia sembra non finire mai. Totti e Ilary i nostri Johnny Depp e Amber Heard PIC.TWITTER.COM/IPQSQJKUXU — Supereroe della Tv (@supereroetv) SEPTEMBER 21, 2022

La presentatrice non ha perso occasione nell’immortalare nelle sue storie questo divertente incontro taggando anche la sua collega Belen Rodriguez e facendosi una foto davanti al recinto delle due caprette.

Secondo alcuni followers, dato che anche le caprette hanno delle corna, anche questo è stato un rifermento alla sua situazione sentimentale e un’ulteriore frecciatina all’ex calciatore.

Per altri invece, la Blasi stava soltanto scherzando con la sua collega, per via dei nomi dati alle due caprette della Fattoria della Zucca.