Cocciniglia, il trucchetto dei giardinieri per sbarazzarsene nel giro di pochi minuti

Quando si sente parlare delle cocciniglie, è facile pensare a termini come fastidio, dal momento che possono danneggiare e non poco le piante. Piante che una volta che vengono attaccate, non è facile recuperare. Per questo è meglio fare una corretta prevenzione in tal senso.

Qui di seguito vedremo dunque come fare per sbarazzarci delle cocciniglie che possono rappresentare dei nemici per le nostre piante, proprio perché possono causare delle malattie. Volete saperne di più? Continuate a leggere qui di seguito.

Cocciniglie e cosa provocano

Se siete arrivati fino a questo punto sicuramente starete pensando che volete saperne di più e noi siamo qui proprio per questo.

Le cocciniglie proprio perché possono creare dei seri fastidi alle nostre piante, rappresentano un nemico da allontanare, una minaccia da eliminare, soprattutto se si parla di specifiche piante, come quelle legnose di fruttiferi.

In quanto parassiti non facilmente evidenziabili, bisogna stare con gli occhi ben aperti, tranne se avete piante erbacee, poiché queste non sembrano essere di loro interesse.

Per capire di che parassiti stiamo parlando basti pensare che ne esistono davvero di ogni specie, di ogni colorazione e soprattutto sembrano diversificarsi anche per la malattia che possono causare alle nostre piante.

Parliamo di insetti che producono uova e questa produzione sembra nutrirsi della linfa che si trova per esempio nelle foglie di una pianta.

Come sono e cosa fare a tal proposito?

Detto quanto detto ci rendiamo conto di come sia importante individuare tali insetti e poco fa, lo abbiamo specificato, non è per nulla facile riuscirci.

Se però vedete delle formiche gironzolare vicino le vostre piante, attorno al vaso, per esempio, siate in allerta, sapendo che mentre le femmine rimangono fisse e possono attaccare le foglie, i maschi si muovono.

Ma perché sono pericolose?

Come detto prima si nutrono della linfa delle piante ed è proprio in questo modo che possono danneggiare la piante producendo una sorta di melata che produce a sua volta fumaggine, ovvero funghi che possono attaccare le foglie delle piante, non consentendo la fotosintesi.

Cerchiamo di capire come possono essere queste cocciniglie:

Abbiamo quella farinosa che è rosa e che appunto può portare alla comparsa di fumaggine.

che è rosa e che appunto può portare alla comparsa di fumaggine. La cocciniglia a virgola , grigia la cui preda preferita sembrano essere gli agrumi

, grigia la cui preda preferita sembrano essere gli agrumi La cocciniglia bianca del gelso, beige chiaro che ama attaccare il ciliegio e il pesco.

del gelso, beige chiaro che ama attaccare il ciliegio e il pesco. La cocciniglia bianca degli agrumi celeste-bruno che attacca soprattutto l’arancio.

Se volete allontanare questi parassiti, il consiglio è di utilizzare dei prodotti chimici, ma soprattutto consultare un vivaista.

Sicuramente saprà indicarvi la giusta strada per liberarvene: forse è proprio questo il trucco migliore per eliminarle.