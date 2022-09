Bastonata gas, a breve cambia tutto: richiedi il bonus pellet | Addio bollette salate

Le bollette della luce e del gas continuano ad aumentare e lo Stato ha deciso di correre ai ripari e di cambiare tutto. Richiedi subito il bonus pellet e dirai definitivamente addio alle bollette salate.

Il prezzo della materia energetica continua ad aumentare vertiginosamente per lo scoppio della guerra in Ucraina, per la ripresa dei consumi post pandemia e per le continue speculazioni a livello internazionale. Il Governo ha emanato il decreto Aiuti ter per ammortizzare i rincari e per sostenere economicamente le famiglie e le imprese italiane, che non riescono a fare fronte al caro luce e gas. L’Esecutivo punta a pareggiare i conti di bilancio e gli italiani confidano del sostegno economico dell’intervento pubblico in economia.

Mazzata del gas: ecco servito il bonus pellet

Secondo le stime degli esperti i rincari delle bollette energia elettrica e gas non saranno inferiori al 300%. Si tratta di una vera e propria mazzata che andrà ad impattare negativamente sulle tasche di tutti gli italiani. I bonus da 200 euro e quello da 150 euro che verrà erogato a novembre saranno veramente sufficienti a sostenere economicamente i nuclei familiari italiani?

Lo stesso Governo è pronto nel caso di emergenza sulla fornitura del gas. A causa delle sanzioni irrogate dall’Europa a Mosca, la Russia sta riducendo sempre di più il gas motivando tale decisione con la mancanza dei pezzi di ricambio per effettuare gli interventi di manutenzione dei gasdotti. Il Premier Draghi ha risposto che sono solo bugie e c’è un

“uso politico del gas, così come del grano”.

Il Mite si impegnerà a fare il punto sulla situazione per valutare attentamente lo stock sulle forniture di gas. In attesa delle valutazioni, il Governo ha previsto un’interessante agevolazione per risparmiare: stiamo parlando del Bonus stufa a pellet. Il pellet è un combustile ricavato dal legno vergine e rappresenta una valida alternativa al classico riscaldamento domestico.

L’installazione della stufa a pellet comporta un esborso iniziale davvero notevole, per questo molti hanno sempre rinunciato a sostenere tale spesa. Il prezzo per installare una stufa a pellet varia da 1.500 euro a 3.500 euro, a questi costi si devono addizionare i costi dell’impianto che si aggirano dai duecento ai trecento euro. Il prezzo del pellet varia dai 15 ai 18 euro al Kg.

Bonus Stufa a pellet: come funziona l’agevolazione?

Il Governo ha previsto il bonus stufa a pellet, che si sostanzia nel rimborso del 65% della spesa sostenuta con l’Ecobonus fino ad un tetto massimo di trentamila euro. questa agevolazione ha validità fino alla fine dell’anno 2022. A questo bonus stufa a pellet si aggiungono agevolazioni previste da determinate Regioni, tra cui la Lombardia, il Veneto ed Emilia-Romagna.