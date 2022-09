Alluvione Marche: ritrovata a Corinaldo l’auto di Brunella Chiu

By

A pochi giorni dalla scomparsa di Brunella Chiu in seguito all’ondata di maltempo nelle Marche, è stata trovata la sua auto.

I Carabinieri l’hanno rinvenuta completamente accartocciata e con dei pezzi mancanti, nella zona del Nevola dove era scomparsa quel 15 settembre.

Ritrovata l’auto di Brunella Chiu

La terribile alluvione nelle Marche è l’argomento che più domina attualmente la cronaca italiana a causa degli ingenti danni causati a diversi paesi ma anche per il bilancio di vittime.

Quelle accertate sono ad oggi 11 ma accanto a questo dramma c’è anche quello dei dispersi.

In particolare, gli occhi sono puntati sul piccolo Mattia di 8 anni e sulla 56enne di Barbara, Brunella Chiu.

Quest’ultima è stata travolta, come moltissime altre persone, dall’ondata di acqua e fango che ha sommerso tutto.

A bordo della sua Bmw Serie 1 bianca, insieme alla figlia Noemi, Brunella si trovava nella frazione di Ancona dove abitava con la sua famiglia, che da quel fatidico giovedì la cerca.

Cattive notizia invece per quanto riguarda Noemi, infatti la 17enne è una delle vittime della catastrofe.

I Carabinieri del nucleo subacquei di Pescara, insieme ai sommozzatori della Finanza, hanno ritrovato l’auto della 56enne incastrata nel fiume Nevola, precisamente nella frazione di Corinaldo.

Le operazioni per prelevare la carcassa sono durate diverse ore perché si trovava in un punto poco agibile.

In seguito, gli agenti di Senigallia hanno effettuato gli accertamenti per capire se realmente si trattasse della vettura della donna.

Gli esami lo hanno confermato ma all’interno non c’erano corpi, tuttavia sono stati ritrovati i documenti di Brunella.

I dispersi

In questa immane tragedia in cui vengono alla luce elementi appartenenti alle persone scomparse, tutti pregano per il ritrovamento di queste ultime.

Purtroppo però, da quel fatidico giovedì non si hanno più notizie di Brunella e molti temono di trovare il suo corpo.

La donna manca all’appello dal momento in cui il Nevola è straripato e probabilmente, ha investito la sua vettura scaraventandola via insieme a detriti e alberi.

I suoi familiari ormai temono il peggio, anche perché la figlia che era a bordo con lei, è già stata trovata senza vita.

C’è poi chi non si da’ per vinto, come il papà di Mattia Luconi, il piccolo di 8 anni scomparso anche lui dal 15 settembre.

Di questo bambino sono stati ritrovati lo zaino e le scarpe.

La sua storia è ancora più terribile, infatti la violenza dell’alluvione lo strappò dalle braccia della mamma Silvia, che ore è in ospedale.

Per trovarli, continuano le ricerche dei sommozzatori e dei cani molecolari.