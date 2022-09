Uomini e Donne, clamoroso ritorno in studio: perfino Maria è rimasta senza parole

Maria De Filippi è rimasta senza parole per via del ritorno a Uomini e Donne di un protagonista molto particolare. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti e più longevi di Canale 5 e martedì 20 settembre tornerà per una nuova stagione appassionando i fan più accaniti che non vedono l’ora di guardare il loro show preferito.

Nel corso di tutti questi anni, Maria De Filippi, ha avuto nel suo parterre di cavalieri, dame, tronisti e corteggiatori tantissimi protagonisti e molti di questi sono anche tornati nel programma dopo qualche tempo.

Uomini e Donne: un ritorno inaspettato

Basti pensare che spesso, i tronisti che vengono scelti sono degli ex corteggiatori che hanno colpito la redazione e hanno avuto modo di farsi conoscere meglio e di trovare l’amore dopo la loro occasione perduta come corteggiatori.

Infatti anche Tina Cipollari, opinionista del programma è stata una delle prime corteggiatrici del programma per poi in seguito diventare la prima tronista donna ed è grazie a questo ruolo che ha conosciuto il suo ex marito Kikò Nalli.

Inoltre, per quanto riguarda il trono over, sono tanti i ritorni che anno dopo anno la donna riceve all’interne del suo programma. Oltre ai protagonisti fissi, come Gemma Galgani, diventata simbolo del programma anche per via delle sue liti con Tina.

La donna, da oltre 10 anni è all’interno del programma in cerca dell’amore, ma quando sembra di averlo trovato, dopo qualche tempo c’è qualche problema che le impedisce di proseguire la storia d’amore.

Nella scorsa stagione, però, la conduttrice sembra aver avuto molta difficoltà nello gestire un ritorno inaspettato, ossia quello di Riccardo Guarnieri, l’aitante cavaliere di Taranto che è stato legato più volta ad Ida Platano.

La difficoltà di Maria De Filippi

Maria De Filippi si è trovata più volte a scontrarsi con lui per difendere Ida, mostrando di riuscire a mantenere a stento la calma in alcune occasioni ma in questa nuova stagione la conduttrice si ritroverà qualcuno che non si sarebbe mai aspettato di vedere.

Durante questa estate si era parlato di un flirt che riguardava una dama del trono over ed un tronista del trono classico. Stiamo parlando di Davide Donadei e di Roberta Di Padua che sono stati beccati assieme in un ristorante.

Stando alle anticipazioni, la donna è tornata in trasmissione per parlare proprio di questa indiscrezione per poi confessare di aver avuto modo di conoscere Alessandro ma che tra di loro non è scattato nulla.

Dopo aver detto la sua, Roberta ha espresso l’intenzione di tornare a far parte delle dame della trasmissione e si è seduta assieme alle sue colleghe e vecchie amiche lasciando la conduttrice senza parole dato che non si aspettava un suo ritorno.

Vedremo come la De Filippi riuscirà a gestire la sua presenza, dato che Roberta è una donna che non ama farsi mettere i piedi in testa e che dice sempre la sua senza aver problema delle conseguenze.

Inoltre, sembra siano anche confermati i ritorni di Gemma, di Ida e di Riccardo e sicuramente si parlerà nuovamente della loro ex storia d’amore e nasceranno nuovi litigi tra i due.

Intanto ex volti del programma stanno cercando di insediarsi nel mondo dello spettacolo. Infatti sono tanti gli ex tronisti o corteggiatori che nel corso degli anni hanno partecipato ad altri programmi televisivi facendosi conoscere meglio dal pubblico.

Questo è il caso di Luca Onestini, Soleil Sorge, Francesco Monte, Giulia De Lellis, Francesco Arca, Andrea Damante e molti altri che oltre a partecipare ad alcuni reality stanno cercando di farsi strada nel mondo del cinema, della musica e della televisione dimostrando che non sono solo belli ma che hanno anche voglia di imparare qualcosa e di comunicare al loro pubblico messaggi attraverso i loro talenti.