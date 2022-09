Trento: scaglia una freccia al petto di un cane riducendolo in fin di vita

By

Ci troviamo a Trento dove un cane di nome Asia è stato attaccato per la terza volta in soli 5 mesi dallo stesso uomo.

Questo, gira con una balestra ed è un pericolosissimo nemico degli animali domestici, Asia infatti è stata presa di mira per futili motivi.

Violenza sugli animali a Trento

Vi riferiamo di un’inaudita violenza nei confronti di un’animale. Si chiama Asia ed è un cane che vive a Trento con il suo padrone, che la ama e la coccola.

A differenza dell’uomo che da mesi ce l’ha con lei per i motivi più banali, che causano in lui reazioni violente come quella avvenuta nelle ultime ore.

Definito un pazzo che di diverte a uccidere gli animali, l’uomo abita nella frazione La Vela, in provincia di Trento e da alcuni mesi è il responsabile degli attacchi alla povera cagna di razza pastore tedesco.

Stavolta, la sua colpa era quella di aver abbaiato troppo.

In precedenza, l’individuo aveva attaccato il cane con la sua balestra altre 2 volte, una prima in cui il colpo era andato a vuoto conficcandosi nel prato del giardino dell’abitazione e la seconda in cui l’aveva presa alla zampa anteriore.

Questo attacco, avvenuto intorno alle 20 di sabato sera è stato però il peggiore, infatti la povera Asia è ora ricoverata in fin di vita, presso la clinica Zoo Life di Mezzolombardo.

Le testimonianze

L’uomo è furioso con il vicino di casa che sta attaccando pesantemente il suo cane da mesi e sfogandosi con un’associazione di volontari che aiuta gli animali in difficoltà, ha riferito che la sola colpa dell’animale è quella di abbaiare.

Tutti i cittadini della frazione in cui vive si sono stretti al suo dolore e pregano per la pronta guarigione di Asia, ma purtroppo le condizioni sono gravi perché la freccia scagliata dall’uomo l’ha colpita al torace.

Dopo il colpo, il cane non ha abbaiato ma è corso nel cortile fino a quando il suo padrone non è intervenuto. Asia è stata operata d’urgenza per la gravità del trauma, infatti l’aggressore ha mirato al cuore, il quale fortunatamente è stato solo sfiorato.

Tuttavia ci sono state gravi conseguenze a un polmone, che ora è fuori uso.

Molte associazioni su Facebook hanno espresso il loro sdegno in merito a questa vicenda, invitando a denunciare l’uomo e chiunque come lui attacchi gli animali senza motivo.

Come hanno testimoniato anche i paesani del padrone di Asia, confermando le parole dell’uomo