“Quando l’ho scoperto, ho pianto tutte le mie lacrime”, cambia tutto per Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti ha confessato di aver pianto tantissimo dopo aver scoperto il cambiamento nella sua vita. Ecco le sue parole.

Aurora Sophie Ramazzotti è la prima figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ed unica ad essere nata dalla loro unione mentre i suoi altri fratelli e sorelle sono nati dai matrimoni successivi dei suoi genitori.

La ragazza, sin da bambina è cominciata ad apparire in alcuni video di suo padre, infatti in molti pensavano che Aurora avrebbe seguito le orme di suo padre visto che in questi filmati, da piccolina amava cantare.

Aurora Ramazzotti e le parole sul momento speciale

In una recente intervista, la Ramazzotti ha ammesso che tra i suoi sogni c’era quello di fare la cantante ma che il paragone con suo padre e la paura di deludere Eros ha fatto si che prendesse un altro tipo di carriera.

Infatti, Aurora ha deciso di seguire il percorso di sua madre e infatti ha avuto modo di mostrarsi capace di essere una brava conduttrice conducendo il daytime della nona edizione di X Factor per poi affiancare sua madre nel programma Vuoi Scommettere? dove ha ricoperto il ruolo di inviata.

Nel corso di questi anni Aurora ha anche condotto altri programmi ma è grazie alla sua interazione sui social con i suoi fan e al suo spirito giovale e alla sua ironia che ha conquistato il pubblico.

Nelle ultime settimane, è stato rivelato che presto la Ramazzotti diventerà madre e che stando ai calcoli fatti da alcune indiscrezioni, il futuro nascituro dovrebbe venire alla luce a Gennaio.

Le parole della giovane Ramazzotti

Proprio riguardo questa gravidanza ad inizi agosto, Aurora e sua madre Michelle erano state avvistate all’interno di una farmacia della Sardegna intente a comprare un test di gravidanza ma tutti quanti avevano pensato che fosse la Hunziker ad aspettare un quarto bambino, data la sua storia, tramontata, con Giovanni Angiolini, medico chirurgo ed ex concorrente del Grande Fratello.

Sulla sua gravidanza però Aurora ha voluto chiarire ai suoi fan di non sentirsela di parlarne e che lo farà quando ne avrà voglia.

“Ho sempre parlato di tutto, ma stavolta rispettate il mio silenzio. Ogni cosa a suo tempo”

Intanto, in questi giorni è volata a Siviglia dove ha raggiunto suo padre Eros che non vede l’ora di diventare nonno, così come anche la sua ex moglie Michelle con la quale ha sempre mantenuto un ottimo rapporto.

Aurora, ha dichiarato all’Ansa di essere onorata del regalo fatto da suo padre. Oltre ad aver affermato di essere stata contentissima del fatto che una canzone con il suo nome possa essere qualcosa di suo personale condiviso con il resto del pubblico, la Ramazzotti ha anche firmato il brano Battito infinito e suo padre l’ha voluta nella prima tappa del suo tour.

“Sono onoratissima che mi abbia coinvolta e che in qualche modo mi porti in tour con sé. Non lo sapevo e quando ieri sera l’ho scoperto ho pianto tutte le mie lacrime, non era scontato“

Con queste parole, Aurora ha mostrato tutta la sua gratitudine a suo padre e sono in molti coloro che si sono chiesti se dopo aver fatto da autrice la ragazza potrà un domani realizzare il suo sogno e cominciare a cantare, magari in un duetto con suo padre.

Con lei, nella prima tappa del tour di Eros Ramazzotti anche Goffredo Cerza, suo storico fidanzato e futuro padre di suo figlio che è sempre al suo fianco e che ha un ottimo rapporto con i genitori della ragazza.

Proprio attraverso le storie di Goffredo possiamo vedere un tenerissimo momento del backstage del concerto di Ramazzotti dove padre e figlia si abbracciano in un tenero momento speciale che rimarrà per sempre nel loro cuore.