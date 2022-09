Piero Barone, avete mai visto la bellissima sorella? Una così se la sognano tutti | FOTO

Piero Barone de Il Volo ha mostrato ai suoi followers sua sorella Mariagrazia. Ecco la bellissima ragazza che ha fatto impazzire il web.

Piero Barone è un cantante italiano famoso per essere uno dei tre tenori che insieme a Gianluca Ginoble ed Ignazio Boschetto forma il gruppo musicale Il Volo famoso in tutto il mondo.

I tre ragazzi poco più che bambini si presentarono, ognuno per contro proprio, alle selezioni del programma canoro Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici e il regista Roberto Cenci ebbe un’idea vincente.

Piero Barone: ecco la sua bellissima sorella

Cercando di emulare una versione mignon de I tre tenori, ossia Placido Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti, decise di riunire i tre ragazzi in un unico gruppo e farli esibire su dei brani di repertorio.

Il successo fu immediato e fin da subito il pubblico accolse calorosamente i tre ragazzi a cui proprio in riferimento all’idea di Cenci fu dato il nome di The Tryo per poi successivamente prendere il nome de Il Volo.

Il cambio nome del gruppo è dovuto al fatto che si volesse dal loro un nome che ricordi l’Italia pertanto oltre a indicare il loro volo nel mondo della musica è stato scelto anche come omaggio alla celebre canzone di Domenico Modugno, Volare (Nel blu dipinto di blu), considerata una delle canzoni italiane più famose all’estero.

Con il passare degli anni, Il Volo ha avuto modo di farsi conoscere in tutto il mondo venendo ospitati da cantanti di caratura internazionale come Barbra Streisand e facendo svettare il loro disco ai primi posti delle hit parade mondiali.

Dopo che la loro fama si è espansa in tutto il globo, decidono di partecipare al Festival di Sanremo nel 2015 con il brano Grande Amore vincendo la kermesse canora. Questa vittoria da loro la possibilità di rappresentare con il brano in gara a Sanremo, l’Italia all’Eurovision Song Contest di quell’anno che si è svolto in Austria a Vienna.

Nella competizione europea, nonostante fossero tra i preferiti alla vittoria, si classificano al terzo posto dietro la Russia e la Svezia ma vincono il della stampa Marcel Bezençon risultando il brano preferito dall’OGAE, un’organizzazione di 40 fan club paesi del Contest e anche oltre.

Successivamente tornano al Festival di Sanremo nel 2019 cercando di replicare il successo di Grande Amore ma in questa occasione si classificano al terzo posto con il brano Musica che Resta dietro ad Ultimo con I tuoi Particolari e Mahmood con Soldi.

La bellezza di Mariagrazia

In queste settimane, uno dei membri de Il Volo, Piero Barone ha passato del tempo in Sicilia, suo paese natale, lontano dai suoi amici e colleghi per passare qualche momento con la sua famiglia prima di ripartire per gli altri concerti che vede impegnato il gruppo.

Sulle sue storie Instagram, il tenore ha voluto augurare a sua sorella minore un buon compleanno e tutti i suoi followers sono rimasti incantanti dalla bellezza di Mariagrazia Barone.

La ragazza, somiglia molto a suo fratello Piero ma tutti quanti spulciando poi tra le sue foto del suo profilo Instagram hanno notato come la ragazza sia una bellissima donna che tutti quanti vorrebbero avere al suo fianco.

Sui suoi profili social, infatti, Mariagrazia ama farsi fotografare e non mancano le foto con i suoi fratelli, Piero e Francesco al quale sembra essere molto legata e appena ne ha l’occasione riabbraccia con affetto.

Inoltre, possiamo notare che la ragazza è molto amante dei viaggi, infatti sono tante le foto che la ritraggono in più situazioni in dei posti incantevoli dove mette in mostra non solo la sua bellezza ma anche quella del luogo visitato.

Piero Barone ha fatto conoscere al suo pubblico la sua sorellina, e tutti quanti ne sono rimasti incantati per la sua bellezza.