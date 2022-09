Padova: ritrovata Mariam, la ragazza scomparsa dall’Ikea

La 27enne Mariam era scomparsa a Padova dopo essersi recata all’Ikea con la madre e la sorella. Ora è stata ritrovata.

La ragazza è stata individuata questa mattina dai Carabinieri a Padova e ha riferito che voleva scappare di casa.

La scomparsa di Miriam

Domenica scorsa, Mariam si era recata all’Ikea di Padova con sua madre e sua sorella e da quel giorno non si avevano più notizie di lei.

La giovane è residente a Cittadella e in queste ore tutti erano molto preoccupati e temevano il peggio.

Mariam Zaouak era letteralmente svanita nel nulla durante quel pomeriggio di acquisti in cui, in un attimo, la madre ha riferito di non averla vista più.

Subito la donna ha sporto denuncia ai Carabinieri e questi si sono messi alla ricerca della ragazza italiana ma di origini marocchine e nessuno riusciva a capire il motivo di questa sparizione misteriosa.

In questi giorni ci sono state ricerche senza sosta che si sono intervallate agli appelli della madre che sempre più urgentemente, chiedeva aiuto per trovare Miriam esortando chiunque la vedesse o avesse dettagli utili alle indagini, di contattare le autorità.

La giovane di Cittadella aveva solo un cellulare con sé, che dopo un po’ ha smesso di squillare e gli inquirenti hanno fatto diverse ipotesi senza escludere nulla.

Anche la sorella, presente al momento della sparizione, era molto preoccupata ma finalmente, oggi è stata ritrovata e la motivazione del gesto è scioccante.

Il ritrovamento di Mariam

I Carabinieri hanno ritrovato la giovane mentre vagava in pieno centro a Padova. Precisamente, si trovava nei pressi dei giardini dell’Arena e subito è stata identificata e accompagnata in caserma per i dovuti accertamenti.

I medici che l’hanno visitata riferiscono che le condizioni di salute sono buone.

Ai Carabinieri ha raccontato di essersi allontanata volontariamente e aver trascorso le notti nel cortile dell’ospedale di Padova.

Non c’era nessuno con lei e il gesto è stato assolutamente autonomo, infatti Miriam ha spiegato che non voleva fare ritorno a casa.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli in merito a questa vicenda, quel che è certo e che gli agenti la ascolteranno di nuovo per capire le motivazioni dietro a questo gesto che ha preoccupato i familiari e quanti la conoscevano in paese.

La famiglia ora potrà riabbracciarla. Sua sorella è ancora sotto shock perché in prima persona ha vissuto la scomparsa ed è stata proprio lei domenica a iniziate le ricerche appena si è accorta che Mariam non era più accanto a lei all’interno del negozio.

La questione si è risolta i pochi giorni in maniera positiva, ora si dovrà trovare risposta ai molti punti di domanda in merito al gesto.