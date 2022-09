“Ognuno per la sua strada”, sofferta separazione a Buckingham: piangono i sudditi

Buckingham Palace, arriva la separazione dolorosa. Tutti i sudditi sono in lacrime per loro: da oggi in poi, ognuno per la sua strada.

Un nuovo dramma direttamente da Buckingham Palace. La dolorosissima separazione è un colpo al cuore per il mondo e per i sudditi inglesi. Ormai tra di loro è finita, ognuno per la sua strada.

Dolore a Buckingham Palace

L’8 settembre 2022 è morta la Regina Elisabetta. La monarca più famosa del mondo si è spenta a 96 anni, dopo aver combattuto per tempo contro alcuni problemi di salute che sono stati tenuti però nascosti ai sudditi e al mondo.

Se n’è andata serenamente, hanno fatto sapere da Balmoral in Scozia e da Buckingham, la regnante più famosa del mondo, che ha scritto la storia della Nazioni. I suoi figli, i nipoti e i sudditi sparsi in ogni angolo del pianeta, la piangono a distanza di 10 giorni: superare una morte così inaspettata e dolorosa è davvero difficile.

Intanto, però, proprio oggi che sono giorni complicati per la Royal Family, arriva un’altra notizia che sconvolge Buckingham Palace: tra di loro ormai è finita. L’inattesa separazione lascia di stucco tutti, ognuno per la sua strada. Arriva la sconcertante verità che spezza il cuore dei sudditi.

Ognuno per la sua strada: tra di loro è finita

Ormai nemmeno si parlano più. I mass media hanno testimoniato la freddezza che esiste tra di loro e che ha fatto venire i lacrimoni a tutti: stiamo parlando di William ed Harry. I due fratelli, nipoti prediletti della Regina Elisabetta, stanno vivendo un momento davvero complicato: tra di loro c’è un muro di silenzio e di dolore che impedisce all’uno di avvicinarsi all’altro e viceversa.

I due rampolli inglesi sono stati avvistati dai giornalisti di tutto il mondo, insieme, durante il corteo solenne a Westminster Hall, in compagnia delle loro consorti e nella drammatica passeggiata storica per leggere i messaggi di cordoglio e ammirare i fiori lasciati dai sudditi di tutto il mondo alla loro adorata nonna.

Eppure, tutto faceva pensare che tra di loro non ci fosse serenità. Sempre distaccati, mai una occhiata complice, mai un sorriso, mai uno sguardo di intesa. I due sono lontani più che mai. Harry e William ormai non si parlerebbero nemmeno più.

Pure il giorno della veglia alla adorata nonna, entrambi vestiti con l’uniforme militare per rendere omaggio alla Regina, non si sono guardati nemmeno una volta e alla fine della cerimonia, ciascuno di loro ha preso la sua strada. I due fratelli sono usciti separati, non sono andati via insieme.

Il nuovo principe del Galles, William, è rientrato a casa con il cugino Peter Phillips, mentre il duca del Sussex, Harry, è rincasato a Frogmore Cottage con Zara Phillips. Ormai è finita, la frattura tra i due fratelli è irrecuperabile.

I principi non si sono scambiati nemmeno una parola. Dice al Daily Mail una fonte vicina, amica di entrambi i principi:

“Le apparizioni insieme sono necessarie ma costano sforzo ai due. Devono mostrare solidarietà ma il tutto non va mai oltre tanto che ci sono stati dei momenti veramente, veramente strani in questa settimana”.

Che tristezza. Loro da sempre così uniti e complici, oggi sono distanti più che mai. I sudditi rimpiangono il meraviglioso rapporto che i principi avevano un tempo. Tra di loro un muro di freddissimo silenzio e indifferenza ha posto fine a tutto.