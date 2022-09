Messico, il terremoto preoccupa gli esperti: potrebbe provocare uno tsunami

In Messico una scossa di terremoto si è verificata precisamente nella zona del Michoacan ieri sera intorno alle 20:05 circa. La scossa, di magnitudo 7.5, ha causato due vittime, entrambe nella città di Manzanillo, nello Stato di Colima. Il pericolo non finisce qui però: il rischio è che possa verificarsi uno tsunami.

Una scossa di terremoto molto forte ha scosso tutta la popolazione. La magnitudo – che dovrebbe essere 7.5, anche se la governatrice di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, sostiene che in realtà la magnitudo sia 6.8 – è stata talmente forte da causare due vittime.

Terremoto in Messico

La natura continua a fare danni. Continua a mostrare all’uomo tutta la sua forza. E l’uomo continua a non avere abbastanza armi per poter rispondere, un po’ come se avesse sempre comunque il fianco scoperto.

In Messico una scossa di terremoto – che si è verificata precisamente nella zona del Michoacan – ha terrorizzato la zona.

Erano le 20:05 circa (ora italiana) quando una scossa magnitudo 7.5 ha iniziato a smuovere case, strade, palazzi interi vicino Aguililla.

Anche se su questo punto qualcuno potrebbe dissentire: ad esempio, la governatrice di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, sostiene che in realtà la magnitudo sia 6.8.

In ogni caso, quello che è certo è che la scossa è stata parecchio forte, tanto da causare la morte di due persone, entrambe nella città di Manzanillo, nello Stato di Colima.

Per fortuna – anche se in relazione ai danni alle persone sembra una misera magra consolazione – non ci sono stati gravi danne alle strutture, ma quelli rilevati non sono di grande portata sia in Michoacán che nello Stato di Oaxaca.

L’epicentro è stato identificato 63 km a sud di Coalcomán, nello stato di Michoacán, nel Messico centrale. Ma la potenza dell’evento sismico è stata fortissima, tanto da arrivare anche a Città del Messico. E qui si apre una coincidenza tanto bizzarra quanto spaventosa: circa un’ora prima che la terra iniziasse a muoversi, proprio qui c’era stata un’esercitazione antisisma.

La data di ieri, infatti, per gli abitanti del Messico non è una qualsiasi: è quella dell’anniversario dei terremoti del 1985 e 2017.

Allarme tsunami

Ma non finisce qui, perché in Messico i pericoli non sono finiti. Non è solo il terremoto a spaventare l’intera nazione, ma sono anche le sue conseguenze.

Come ha avvisato il Centro di Allerta Tsunami della Segreteria della Marina (Semar), infatti: “A causa del sisma 7.4 e dei dati storici degli tsunami generati nel Paese, sono previste variazioni anomale del livello del mare fino a 82 centimetri sopra il livello della marea nella regione di generazione del terremoto”.

Quello che è chiaro, infatti, è che è necessario che i cittadini non stiano troppo vicino al mare, almeno per il momento, finché cioè ci sarà l’allerta.