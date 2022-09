Incredibile bonus bolletta da 7000 euro, ti stravolge la vita: che stai aspettando?

Ogni volta che arriva una bolletta, agli italiani tremano i polsi, sempre in attesa della stangata pronta in arrivo, a rovinarti la vita!

Ecco perché ogni qualvolta di ha notizia di un possibile bonus ci si affretta per conoscerne i termini, e se ne potremo beneficiare.

Incredibile bonus bolletta

La stangata delle bollette di luce e gas per le famiglie italiane rischia di portare gli italiani in povertà energetica.

Le proteste ormai arrivano da qualsiasi regione d’Italia senza distinzioni, insieme all’inflazione, si combatte contro la stangata derivante dalle bollette stratosferiche di luce e gas.

Da parte dell’esecutivo, si cerca di correre ai ripari per cui è previsto l’arrivo un bonus da ben 8500€, che va a in aiuto delle imprese e delle famiglie italiane.

A seguito della chiusura del rubinetto del gas d parte di Putin,

il gioco della speculazione tiene alti i costi delle materie prime energetiche.

A questo punto per le famiglie non è più possibile andare avanti senza aiuti da pare dello Stato.

Per poter bilanciare la situazione è previsto un bonus di 8.500 euro accreditato direttamente sul conto corrente, in modo da agevolare le famiglie impegnate in questo difficile periodo.

È necessario ricordare comunque che questo bonus può essere utilizzato non solo per la bolletta dell’energia, bensì proprio per la bolletta del gas, per cui rappresenta uno strumento estremamente efficace.

Come richiedere il sostegno

Solo le famiglie con ISEE entro i 20.000€ potranno richiedere il reddito energetico. Potrete richiedere il reddito energetico alla vostra regione e al vostro comune.

Sono proprio gli enti locali a concedere il reddito energetico per portare 8.500 euro nei portafogli degli italiani, per consentire loro di acquistare dei pannelli solari.

Bisogna comunque fare attenzione, perché gli 8.500 euro non sono destinati solo ed esclusivamente all’acquisto dei pannelli solari, quanto anche alla loro installazione.

Inoltre, sono contemplati anche eventuali interventi di rimozione di strutture preesistenti, i quali potranno sicuramente essere facilitati dagli 8.500 euro previsti dalla normativa.

Un’occasione unica per le famiglie