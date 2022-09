“In dolce attesa”, Albano e Romina riuniti dal lieto annuncio: che felicità

Albano e Romina si sono riuniti per via del lieto evento che li ha resi felici. Ecco cosa è accaduto.

Albano Carrisi e Romina Power sono una delle coppie del mondo dello spettacolo che hanno fatto sognare tutti gli Italiani per via della loro storia d’amore e per via del loro successo in ambito discografico.

Le loro canzoni sono diventate dei veri e propri monumenti della musica italiana, tra cui la più gettonata Felicità, ma anche altre hit come Nostalgia Canaglia, Ci Sarà, Sharazan e molte altre.

Albano e Romina e la felicità ritrovata

I due si sono conosciuti sul set del film Nel sole, che porta il nome del brano di successo di Al Bano, e da subito si sono innamorati l’un dell’altro a tal punto che dopo pochi anni di fidanzamento decidono di sposarsi.

Le nozze vengono celebrate nel 1970 e dal loro matrimonio nascono quattro figli Ylenia, Yari, Cristel e Romina, quest’ultima chiamata dalla stampa Romina Jr per non creare confusione con sua madre.

Nel Capodanno tra il 1993 e il 1994 però, la famiglia subisce una tragedia che ancora oggi è avvolta nel mistero dopo tanti anni. La primogenita della coppia, Ylenia dopo aver intrapreso un viaggio in Belize sparisce misteriosamente.

Durante alcune indagini è emerso che è stata avvistata una ragazza bionda che si è gettata tra le onde del Mississippi dichiarando di appartenere alle acque e alcuni avvistamenti volevano la ragazza in compagnia di un musicista di nome Alexander Masakela.

L’uomo, in seguito arrestato per stupro nei confronti di alcune donne era stato il primo indagato ma poi è stato rilasciato per mancanze di prove ma Romina ha sempre pensato che lui l’ha soggiogata per poi coinvolgerla nella tratta delle bianche.

Per via di questo episodio che ha messo a dura prova il rapporto di Al Bano e Romina insieme ad altri motivi, i due hanno deciso di separarsi mettendo fine al loro matrimonio nel 1999.

Da quel momento in poi i due hanno preso strade diverse, Romina si è dedicata alla spiritualità passando molto tempo in India mentre Al Bano si è rifatto una vita legandosi alla showgirl Loredana Lecciso da cui ha avuto altri due figli Jasmine e Albano Jr, chiamato Bido.

Per rivedere Al Bano e Romina nuovamente assieme, almeno sotto al punto di vista lavorativo, dobbiamo aspettare il 2013 quando si riuniscono per via di un concerto evento tenutosi a Mosca.

L’evento che ha riunito tutta la famiglia

Da quel momento, i due sembrano aver ritrovato un legame lavorativo e cominciano così a collaborare nuovamente assieme fino ad arrivare ad incidere nel 2020 un nuovo singolo intitolato Raccogli l’attimo e scritto dal paroliere e cantante Cristiano Malgioglio.

Il brano viene presentato durante una delle serate del Festival di Sanremo 2020 fuori gara e viene apprezzato da parte del pubblico che spera che i due continuino, almeno dal punto di vista musicale, a collaborare ancora ritornando ai vecchi tempi.

Ma Al Bano e Romina, si sono ritrovati a vivere un momento molto felice negli ultimi tempi e questo è stato possibile grazie a loro figlia Cristel che gli ha resi nonni per ben tre volte.

La ragazza, infatti, dopo essersi unita in matrimonio a Davor Luksic, nel 2018 ha messo al mondo Kay Tiron nel 2018 e Cassia Ylenia nel 2019. Dopo qualche tempo, Cristel ha annunciato anche la sua terza gravidanza.

Così, nel 2021 è nata anche Rio Ines ed ad annunciarlo è stato proprio Al Bano Carrisi mentre era impegnato a promuovere la sua partecipazione alla scorsa edizione di Ballando con le Stelle.

L’emozione di questa nascita ha riunito tutta la famiglia, dato che Cristel e Davor non hanno voluto sapere il sesso della bambina fino a quando la piccolina non è venuta al mondo.