Ilary Blasi la tocca piano, pungente frecciatina a Noemi: asfaltata alla grande | FOTO

Ecco cos’è successo tra Ilary Blasi e la nuova fidanzata di Francesco Totti, Noemi Bocchi. La conduttrice l’ha asfaltata e i fan sono rimasti increduli.

Continuate a leggere per scoprire le ultime dinamiche della vicenda che coinvolge Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi.

La fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti

La separazione mediatica di Francesco Totti e Ilary Blasi sta facendo molto parlare. La coppia ha annunciato lo scorso luglio la rottura dopo 20 anni insieme, che ha dato vita a infinite speculazioni sulla motivazione che ha portato la coppia a tale decisione.

Nel frattempo, Il Capitano è sempre sotto i riflettori per sua storia d’amore con Noemi Bocchi. Tuttavia, i media si stanno focalizzando anche sulla Blasi, che vedrebbe intimamente un altro uomo da più di un anno e mezzo.

I media del Paese, in particolare Il Corriere della Sera, hanno continuato a rivelare dettagli sulla loro vita e che se si fossero già separati da tempo, anche se non avevano firmato il documento ufficialmente.

Totti avrebbe messo a disposizione di Noemi una guardia del corpo per proteggerla dai paparazzi e anche da qualsiasi fan o hater che potesse infastidirla nel mezzo alla strada.

In tanti parlano anche del fatto che Noemi Bocchi potrebbe essere incinta, cosa che ha inevitabilmente provocato la reazione di molte persone sui loro social network che se non sanno quando arriverà il momento per Totti lo confermerà.

La rivista Chi ha cercato di fare un po’ di luce su questa vicenda rivelando che il romano avrebbe avuto un forte motivo per non confermare la relazione con Noemi:

“Totti non poteva confermare le voci che lo legavano da un anno a un’altra donna perché dal punto di legale avrebbe avuto un peso. Il Capitano, quindi, ha dovuto mantenere le distanze dalla Bocchi”.

Il Corriere della Sera ha fatto un ulteriore passo avanti e ha assicurato che l’ex giocatore avesse anche un “accordo segreto” con Noemi per non annunciare ufficialmente la loro storia d’amore, fino a quando la loro separazione non fosse legalmente completata.

La frecciatina che ha attirato l’attenzione dei fan

Nelle ultime ore, ad attirare l’attenzione dei fan ci ha pensato il comportamento inaspettato di Ilary Blasi.

La conduttrice ha postato alcune storie su Instagram, che mostrano come abbia fatto visita a “La Vaccheria”, un nuovo spazio espositivo a Roma, che ha accolto alcune delle opere più famose di Andy Warhol.

La cosa che ha stupito i fan è che la show girl si sia focalizzata molto sul nome, come a indicare che quell’appellativo fosse riferito a qualcuno.

Ora i fan pensano che sia una vera e propria frecciatina a Noemi Bocchi, la nuova fidanzata del Pupone. E voi cosa ne pensate?