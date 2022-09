Giorgio Galli, foreing fighter morto in Ucraina a 27 anni

Giorgio Galli, foreing fighter di 27 anni, ha perso la vita combattendo in Ucraina. A dare la notizia ufficiale sono stati i genitori.

Il ragazzo era originario della provincia di Varese e da alcuni anni si era stabilito in Olanda. Ha scelto di partire e aiutare un popolo in difficoltà e non si è mai pentito della decisione presa.

Giorgio Galli e la scelta di arruolarsi

Giorgio Galli è cresciuto in provincia di Varese, a Bedero Valcuvia, dove tutti lo ricordano con affetto. Un giovane con una grande passione per il soft air e pieno di energie. Da qualche anno aveva scelto di trasferirsi in Olanda, poi la scelta di arruolarsi per aiutare il popolo ucraino, invaso dalle forze armate russe.

La sua scelta di diventare un foreing fighter è stata ponderata e non affrettata. A dirlo sono i genitori che si trovano attualmente a nella capitale dell’Ucraina. Il giovane si è arruolato la scorsa primavera nella Legione Internazionale di difesa di Kiev contro l’esercito russo: una decisione importante e pericolosa ma allo stesso tempo voluta profondamente da Galli. È partito senza pensarci due volte per raggiungere gli altri combattenti internazionali.

La madre raggiunta, telefonicamente da LaPresse, ha spiegato che si sentiva al posto giusto ed era estremamente contento della scelta fatta. Il suo desiderio di aiutare il popolo ucraino ha superato anche la paura di ciò che sarebbe potuto accadere. Giorgio Galli, infatti, era consapevole dei rischi che correva e ne ha parlato anche con i genitori.

Il foreing fighter ha combattuto in prima fila fianco al fianco di soldati provenienti dai paesi più disparati ma tutti lì con lo stesso scopo: aiutare un paese sotto attacco e lo ha fatto con dedizione ma purtroppo ha pagato con la vita.

Morto combattendo come foreing fighter a 27 anni

Giorgio Galli ha compiuto una scelta per aiutare gli altri rischiando la sua stessa vita. Purtroppo è morto sul campo di battaglia e lo ha fatto da eroe. Ed è proprio con il termine eroe che lo descrive anche il padre che si trova con la moglie a Kiev.

Sono in attesa di completare la burocrazia necessaria per riportare la salma del figlio in Olanda dove era residente. Nonostante il dolore per la perdita, i genitori di Giorgio Galli nutrono un immenso rispetto per la scelta fatta dal figlio.

Sono stati loro stessi ad avvisare gli amici più stretti del 27enne. Stando alle informazioni pervenute il decesso è stato nella zona di Kharkiv e a causa di una bomba a grappolo.

Dopo che la notizia ha cominciato a circolare sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio sul profilo social di Galli. Lo stesso profilo dove il giovane ha mostrato con orgoglio la divisa.