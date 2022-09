Flavio Insinna, l’annuncio fa emozionare tutti: che colpo al cuore per il pubblico

Flavio Insinna sui social ha fatto un annuncio che ha commosso tutto il suo pubblico. Ecco le parole del conduttore.

Flavio Insinna è un conduttore televisivo che sta per tornare su Raiuno con una nuova edizione de L’Eredità programma che da qualche anno conduce ricevendo molti esiti positivi da parte del pubblico.

Il presentatore è entrato nel programma prendendo il posto di una persona molto speciale nel cuore degli italiani, perché prima di lui a condurre il game show c’era Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018 a seguito di un’emorragia celebrale.

Flavio Insinna e l’annuncio emozionante

Così, la Rai ha deciso di passare il testimone ad Insinna che aveva già condotto una puntata speciale dello show e aveva dimostrato negli anni precedenti di saper intrattenere il pubblico avendo condotto per molti anni Affari Tuoi.

Ed è proprio in questa trasmissione che in un servizio andato in onda a Striscia la Notizia, Flavio ha diviso il pubblico. Il conduttore infatti ha sbraitato dietro le quinte contro una concorrente dicendole parole non del tutto carine.

Da quel momento in poi, parte del pubblico non ha più apprezzato la figura di Insinna in tv non riuscendo neanche a digerirlo come attore, dato che l’uomo è anche un bravissimo interprete.

Nonostante questo video diffuso dalla Mediaset, la Rai ha continuato a dare una possibilità all’attore e parte del pubblico è stato contento in quanto trova che sia un uomo simpatico e sensibile e che quell’episodio è stato solo un caso come può accadere a tutti.

Ultimamente l’abbiamo anche visto nel ruolo di giurato a Il Cantante Mascherato e in questa occasione sembra aver avuto un po’ di astio nei confronti di Caterina Balivo come hanno notato gli utenti del web.

Subito dopo, si era vociferato che il motivo del comportamento di Insinna nei confronti della sua collega era dovuto al fatto che proprio lei le aveva soffiato il posto da conduttore a L’Eredità e che quindi l’uomo non l’aveva presa bene.

Le parole del conduttore

Ma questa notizia, come molte che fanno il giro dei giornali e del web, si è rivelata essere infondata dato che Flavio è stato riconfermato alla conduzione de L’Eredità mentre Caterina Balivo è approdata su La7 dove conduce il game show Lingo.

In questi giorni prima del suo ritorno in tv, Flavio Insinna ha deciso di condividere un messaggio con i suoi fan che dopo averlo letto si sono commossi per via del significato che quelle parole hanno per lui.

“IL VERO SENSO PROFONDO DELLA VITA È SERVIRE, NON ESSERE SERVITI”

Con queste parole il conduttore ha voluto esprimere il suo pensiero, come spesso fa sui social, ma in particolar modo alcuni fan hanno visto questa frase come un rimpianto da parte del conduttore.

Infatti, Flavio prima di diventare attore e conduttore voleva seguire le orme di suo padre e diventare medico, ma vi ha rinunciato perché pare che non fosse in grado di farlo e le situazioni della vita poi hanno deciso per lui un destino diverso.

Ma il suo sogno, si è in parte realizzato, infatti lo scorso maggio, Flavio Insinna ha interpretato il ruolo di Antonio Maglio, un medico che grazie alla sua determinazione diede vita ai giochi paraolimpici che si sono tenuti per la prima volta a Roma nel 1960.

Il film tv, intitolato A Muso duro – Campioni di vita è andato in onda il 16 maggio 2022 e per l’occasione Flavio si è sentito onorato per l’importanza del ruolo interpretato e anche per essersi visto col camice che da sempre ha desiderato.

Pertanto le sue parole sul servire gli altri sono state per i suoi ammiratori molto commoventi per via del significato nascosto dietro quelle frasi del conduttore.