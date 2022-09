“Fatto l’amante…” Chanel Totti, il tagliante commento dopo il divorzio: che bastonata per i genitori

Chanel Totti sul suo profilo di Tik Tok sembra aver voluto dare un commento ben preciso ai suoi genitori. Ecco il video.

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è finita ufficialmente qualche mese fa con i due comunicati da parte dei diretti interessati anche se le voci di una loro separazione iniziarono a circolare già da molto tempo.

Entrambi hanno affermato che volerlo rivelare adesso è stato un modo per tutelare i loro tre figli, Cristian, Chanel e Isabel che sono da sempre la loro priorità e quindi cercano di fare il possibile per farli stare al meglio.

Chanel Totti e il messaggio ai suoi genitori

Recentemente però, dopo un’estate fatta di indiscrezioni e voci di corridoio Francesco Totti ha voluto rivelare il motivo per cui la storia d’amore tra lui e la conduttrice dell’Isola dei famosi è arrivata al capolinea.

Secondo la sua versione rilasciata a Il Corriere della Sera, Ilary l’avrebbe tradito per prima con un uomo completamente diverso da lui ma prima ancora avrebbe ricevuto da lei poca attenzione in un periodo buio della sua vita.

Questo avrebbe scatenato una crisi di coppia che poi ha finito per arrivare alla decisione delle separazione anche se secondo i più informati, Totti avrebbe fatto di tutto per evitare questa conclusione.

Durante i mesi scorsi, abbiamo avuto anche modo di conoscere la nuova compagna dell’ex calciatore Noemi Bocchi che ha ricevuto un enorme successo per via di essere stata sotto i riflettori dei mass media.

Ma non solo lei ha avuto una grande popolarità, ma anche Chanel Totti, la figlia quindicenne della coppia il cui suo sbarco su Tik Tok ha ricevuto un grandissimo seguito e i suoi video sono stati visti da milioni di utenti.

La ragazza ama condividere video dove si mostra con tutta la sua bellezza e non è possibile non notare la somiglianza con sua madre Ilary. Inoltre, alcuni dei suoi contenuti sono corredati da alcune canzoni o alcune frasi.

Chanel, ama anche interagire con i suoi followers e spesso fa delle dirette su Tik Tok dove risponde ai quesiti che le vengono poste evitando però di commentare la faccenda famigliare.

Grazie a queste dirette abbiamo appreso che uno dei gatti della famiglia Totti, Alfio era scappato di casa ed è stato ritrovato in seguito grazie alla preoccupazione dei fan e all’aiuto di due donne che hanno fatto di tutto per farlo tornare a casa.

Inoltre, la giovane Totti, rispondendo ad una domanda su suo fratello maggiore Cristian, ha rivelato che non lo sente e non lo vede, facendo pensare che tra i due non ci sia un bel rapporto, ma queste sono solo ipotesi degli utenti del web.

Il video sospetto

Quello che in questi giorni sta facendo discutere è un video pubblicato dalla ragazza dopo le parole di suo padre. Con un berrettino e degli short di jeans, Chanel nel video si specchia e lo fa facendo del lip sync con una canzone molto particolare.

Il brano in questione è Mi sono fatto l’amante, del cantante Kekko Canfora il suo testo sembra non lasciare dubbi sul motivo per cui la ragazza ha deciso di utilizzare quella canzone.

“Hai fatto sempre le cose sbagliate,

facess mai na cos ca mm fa piacer

ed io comme nu scem ti ho sempre voluta,

con la speranza che sarensti un pò cambiata,

adesso basta sta storia è ff’rnut”

Sotto il video come didascalia, Chanel ha scritto di non sapere che scrivere ma in molti hanno pensato che il video sia diretto ai propri genitori e a tutto quello che nei mesi scorsi e in queste settimane sono trapelate.

Ovviamente anche queste sono solo delle ipotesi e non si sa il vero motivo per cui la ragazza abbia scelto quel brano.