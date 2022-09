“Ci siamo lasciati”, dopo 15 anni di vero amore si dicono addio: che peccato

Una coppia molto amata del mondo dello spettacolo si è separata dopo 15 anni assieme. Ecco di chi si tratta.

Sono molte le coppie che nascono nel mondo dello spettacolo e molte di queste fanno sognare i loro fan per via dell’amore che riescono a comunicare anche attraverso un piccolo post sui social.

Ma sebbene alcune coppie rimangono solide e innamorate col passare degli anni, come quella formata da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo o come quella tra Simona Izzo e Ricky Tognazzi ci sono altre coppie che invece non riescono a resistere alle intemperie del loro rapporto.

I fan sono rimasti sconvolti per la loro separazione

Basti pensare che in questi ultimi mesi non si è fatto altro che parlare della separazione della coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti nonostante una loro crisi di coppia era stata smentita dai diretti interessati qualche mese prima.

Tra le altre anche quella formata dalla cantante colombiana Shakira e dal calciatore spagnolo Gerard Piqué, e proprio per questo la cantante sembra aver dato degli indizi ai suoi fan in una canzone pubblicata prima del loro annuncio.

Ma nel corso degli anni sono state tantissime le coppie famose che hanno lasciato senza parole il pubblico per via della loro decisione, tra queste sicuramente quella formata da Romina Power e Al Bano il cui amore sembrava dissolubile.

O ancora quella formata da Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi, finita secondo quanto riportato in un’intervista dalla stessa conduttrice, per via di un infatuamento del conduttore con una corista di Domenica In.

Sebbene altre coppie, nonostante si siano separate sono tornate assieme, anche più di una volta, come il caso di Belen Rodriguez e Stefano De Martino o quella formata dall’attrice e cantante Jennifer Lopez e l’attore e regista Ben Affleck, altre hanno deciso di prendere strade diverse.

L’annuncio sui social

Questo è quanto accaduto a Stefania Orlando che è stata sposata per due anni con l’attore Andrea Roncato ma il loro matrimonio è finito dopo poco tempo e tra i due sembra non esserci un bel rapporto.

Addirittura si vocifera che Roncato, nel 2020 abbia rinunciato a partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip proprio per la presenza della donna all’interno della casa più spiata d’Italia.

Ma dopo il matrimonio fallito, la Orlando ha ritrovato l’amore grazie a Simone Gianlorenzi, musicista con cui ha cominciato una storia d’amore ben 15 anni per poi sposarsi in seconde nozze nel 2019.

Il loro amore ha fatto sognare tutti quanti e sui social si mostravano sempre insieme pronti ad affrontare ogni sfida anche quando la donna ha partecipato al reality, lui era sempre in prima linea a difenderla.

Ma, negli ultimi tempi i fan avevano notato che qualcosa sui social era cambiato e i due non apparivano più insieme e la voce di una loro crisi di coppia era cominciata a circolare fin quando la stessa Stefania ne ha dato l’annuncio.

“Simone e io abbiamo camminato fianco a fianco tenendoci per mano per tanti anni, sulla stessa strada, fino a quando siamo arrivati a un bivio e, dopo un’ampia riflessione, è stato inevitabile prendere direzioni diverse“

Il messaggio della Orlando è stato anche condiviso da Gianlorenzi sul suo profilo e ad oggi rimangono ignote le cause che hanno portato la coppia a mettere fine al loro matrimonio e alla loro lunga storia d’amore.

Eppure lo scorso luglio, Stefania e Simone hanno festeggiato il loro terzo anniversario di nozze e nulla sembrava poter intaccare il loro rapporto, di conseguenza, i fan hanno ipotizzato che le motivazioni della separazione sono avvenute negli ultimi tempi.

Al momento però tutto tace da entrambe le parti e chissà se in un prossimo futuro uno dei due deciderà di svelare i motivi che hanno portato alla rottura del loro rapporto.