Carlo e Camilla, l’inaspettato annuncio da Buckingham: presto in 4 | FOTO

Carlo e Camilla sconvolgono tutti. Arriva l’inaspettato annuncio da Buckingham Palace: presto saranno in quattro. Ecco che cosa sta accadendo nella Royal Family. Incredibile.

I nuovi sovrani d’Inghilterra, Carlo III e Camilla, lasciano tutti senza parole. Arriva il lieto annuncio: la famiglia si allarga.

Carlo e Camilla sconvolgono i sudditi e il mondo

Sono passati solo poco più di 10 giorni da quando Carlo e Camilla sono diventati ufficialmente Re e Regina d’Inghilterra. L’8 settembre 2022, la monarca più longeva della storia che la storia non solo l’ha scritta ma l’ha fatta e vissuta, è scomparsa a 96 anni.

Elisabetta si è spenta serenamente, hanno fatto sapere da casa reale, nel suo castello di Balmoral in Scozia, dove risiedeva ormai da qualche tempo. Carlo e Camilla si ritrovano ora con grandi responsabilità da affrontare. Essere successori di una monarca così importante che ha regnato per 70 anni, non deve essere sicuramente semplice, le pressioni e le tensioni sono tantissime.

Intanto, in un momento di così grande dolore e di cambiamento per la famiglia reale, arriva da palazzo una bella notizia: Carlo e Camilla presto in quattro, la loro famiglia si allarga. E chi lo avrebbe mai immaginato? I sudditi sono rimasti senza parole. Scopriamo insieme che cosa sta accadendo nelle vite dei due nuovi sovrani di Inghilterra.

I sovrani d’Inghilterra allargano la famiglia

Carlo e Camilla sono già entrati a pieno ritmo nella vita da reggenti: sono loro i successori della Regina Elisabetta, coloro che avranno, per lungo tempo si spera, nelle loro mani le redini del Regno Unito.

Fino ad ora, il figlio prediletto della Regina Elisabetta e la sua consorte hanno vissuto a Clarence House, la ex casa della Regina madre, Elisabetta I. Ora però, con la scomparsa di Queen Elizabeth II, i due sovrani sono pronti a trasferirsi a Buckingham Palace o almeno a far diventare quella che è stata da sempre la dimora ufficiale dei regnanti inglesi, la sede degli incontri e degli affari del regno.

Carlo e Camilla sconvolgono tutti però con una notizia che ha davvero dell’incredibile: la loro famiglia si allarga, presto saranno in quattro. I sudditi sono rimasti sconvolti. Ovviamente non si parla dell’annuncio di una gravidanza data l’età di Camilla, ma dell’arrivo a corte di due meravigliosi Jack Russell, Beth e Bluebell, adottati da Camilla nel 2017 grazie alla Battersea Dogs and Cats Home, un ente di beneficenza che si occupa di salvare le vite dei pelosetti abbandonati.

Sudditi al settimo cielo

Beth, come è stato raccontato in più occasioni, è stata trovata legata ad un palo mentre Bluebell vagava per i boschi, malnutrito e bagnato, nella piena stagione delle piogge. I due pelosetti fino ad ora hanno dimorato a Clarence House ma sono pronti a lasciare la loro abitazione per trasferirsi con Carlo e Camilla a Buckingham Palace.

Più volte la attuale sovrana d’Inghilterra ha affermato di provare un amore infinito per i suoi suoi pelosetti e durante un’intervista alla BBC Radio 5 live, la moglie di Carlo ha affermato:

“Durante un mio viaggio sono andata a Battersea e ho incontrato Beth che era appena stata sposata da un pilastro all’altro e scaricata. Abbiamo pensato che sarebbe stato bello per lei avere un’amica. Poi hanno trovato Bluebell due o tre settimane dopo, che vagava per i boschi coperto di piaghe, praticamente morto. L’associazione l’ha curato riportandolo in vita. Sono molto dolci, un po’ nevrotici, potremmo dire, ma li amo alla follia”.

Carlo e Camilla dunque non saranno da soli nella loro nuova casa che verrà rallegrata da questi due pelosetti che porteranno loro tanta gioia e tanto amore.