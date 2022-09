“Cafoni e irrispettosi”, Meghan e Harry: quell’imperdonabile gesto ai funerali della Regina

Meghan e Harry nell’occhio del ciclone. Quell’imperdonabile gesto ai funerali della sovrana Elisabetta II, fa sparlare il mondo. Pioggia di commenti negativi per i due duchi del Sussex.

I duchi del Sussex tornano a far parlare di loro. Harry e Meghan, da quando stanno insieme, sono bersagli prediletti dei settimanali inglesi e dei tabloid nazionali e internazionali. Sposati dal 2018, ogni giorno offrono scandali e gossip a cui gli appassionati di inciuci reali non sanno rinunciare.

Sono purtroppo giornate molto complicate, queste, per tutti i componenti della Windsor Family e affiliati. La morte della Regina Elisabetta, scomparsa l’8 settembre 2022 a 96 anni, ha sconvolto il mondo intero e in particolare i nipoti prediletti della Queen, Harry e William, che oggi si ritrovano a fare i conti con una perdita che è per loro devastante.

Proprio il primo principe, quello ribelle, finisce nell’occhio del ciclone insieme alla sua consorte. Il gesto irrispettoso nei confronti della Regina Elisabetta durante il corteo di Westminster Hall, ha fatto sparlare il mondo: “cafoni e irrispettosi”, sono stati definiti i due duchi per aver fatto proprio questo.

Che cosa hanno combinato? Il loro comportamento ha suscitato scalpore e risentimento nei sudditi. Scopriamo che hanno fatto i due chiacchieratissimi reali.

Che cosa avranno combinato di così grave i duchi del Sussex da attirare l’ira del tradizionalista e conservatore popolo inglese? I due hanno violato il protocollo mostrandosi a Westminster Hall, mano nella mano, durante e dopo il corteo funebre organizzato in onore della Regina.

A differenza, per esempio, di Kate e William, nuovi principessa e principe del Galles, che hanno attraversato la navata di Westminster l’una a fianco all’altro ma distanti al punto giusto, come il protocollo stabilisce, Harry e Meghan hanno violato le regole tenendosi per la mano.

Le effusioni pubbliche, lo sappiamo, ormai lo abbiamo capito anche noi che il sangue blu non l’abbiamo, sono vietate dalle regole di bon ton e dell’etica reale. Eppure, i due duchi del Sussex, se ne sono infischiati di tutto e tutti e, in barba a ogni divieto, hanno sconvolto l’Inghilterra e il mondo.

Mentre qualcuno ha apprezzato questa rottura delle regole e del rigido protocollo esaltando il gesto clamoroso di Harry e Meghan, qualcun altro invece ha invaso i social con commenti negativi e critiche: i duchi, definiti irrispettosi e cafoni, ancora una volta hanno saputo come attirare l’attenzione.

Mentre qualcuno si chiede perché Harry e Meghan sentano la necessità di tenersi per mano come due adolescenti alle prime uscite, quando nessun altro lo fa, comportandosi in maniera non troppo regale per due personalità come loro, qualcun altro non manca di definirli maleducati e irrispettosi.

Il protocollo è stato violato. Meghan potrebbe essere anche scusata perché forse ancora non ha appreso tutte le regole rigide della famiglia reale, ma Harry? Lui è cresciuto in un contesto regale e conosce a perfezione il protocollo: è bufera sui duchi del Sussex.