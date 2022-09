Bonus da €150, lo vogliono proprio tutti: domande aperte | Non dura per sempre

By

In arrivo il bonus da 150 euro ad una platea di 22 milioni di nuclei familiari: lo vogliono proprio tutti. Le istanze sono aperte, ma la misura non dura per sempre.

Bonus da 150 euro: scopriamo quali sono tutte le nuove misure adottate dal Governo. Tra i beneficiari della misura rientrano anche i beneficiari del reddito di cittadinanza. Ecco chi sono i destinatari del bonus 150 euro che verrà erogato a novembre. Premettiamo che non è stato ufficializzato il Decreto Aiuti ter. Pertanto, si avanzano ipotesi in merito all’indennità una tantum, che mira a sostenere le famiglie contro il caro bollette.

Bonus 150 euro: chi sono i destinatari dell’indennità una tantum?

Secondo quanto anticipato dall’attuale Ministro dell’Economia Franco il bonus da 150 euro, parimenti al bonus 200 euro, sarà un’indennità una tantum che verrà erogata a favore dei seguenti destinatari:

lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico,

lavoratori autonomi titolari di Partita IVA,

pensionati,

percettori NASPI,

percettori redditi di cittadinanza,

lavoratori Sport e Salute,

lavoratori stagionali e dello spettacolo,

lavoratori domestici,

titolari di rapporto di lavoro co.co.co.,

incaricati alle vendite,

dottorandi e assegnisti di ricerca.

Bonus da 150 euro una tantum: come sarà erogato?

In attesa di notizie ufficiali il bonus una tantum da 150 euro sarà erogato in busta paga a novembre a favore dei lavoratori dipendenti. L’indennità una tantum spetta ai percettori del reddito di cittadinanza e ai percettori NASPI. Per le altre categorie dovrà essere presentata la domanda.

Bonus 150 euro: il requisito reddituale cambierà?

Per beneficiare del bonus 150 euro, il requisito reddituale dei pensionati non deve superare i ventimila euro, invece dei 35.000 euro.

Bonus 150 euro: spetta anche ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza?

Anche i percettori del Reddito di Cittadinanza potranno beneficiare del bonus 150 euro per fronteggiare il rincaro delle bollette luce e gas. Parimenti al bonus 200 euro, anche il bonus 150 euro sarà accreditato direttamente come ricarica sulla carta nel mese di novembre 2022.

Il beneficiario del Reddito di Cittadinanza non percepirà l’indennità una tantum 150 euro se nel proprio nucleo familiare c’è già chi percepisce l’aiuto per fare fronte alle spese dell’energia elettrica e del gas.

Bonus 150 euro anche per i beneficiari della Legge 104?

Il Bonus 150 euro previsto dal Decreto Aiuti ter spetterà anche ai beneficiari della Legge 104/92, ovvero ai titolari dell’assegno sociale e della pensione per invalidi civili, ciechi e sordomuti.