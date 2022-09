Beautiful, Una vita e Un altro domani non vanno più in onda: ecco cosa sta accadendo

Molte soap opera della Mediaset, tra cui Beautiful, non sono andate più in onda per via di un motivo particolare. Ecco cosa è accaduto al palinsesto Mediaset.

La Mediaset ha subito un cambio di palinsesto per via di un’evento molto particolare e questo ha fatto si che a farne le spese siano stati alcuni dei programmi più amati dai telespettatori.

Tra questi, due show di Maria De Filippi, Uomini e Donne e Amici. Il primo sarebbe dovuto andare in onda con la prima puntata della nuova stagione ma questo non è accaduto così come la fine della formazione della classe del talent.

Beautiful: ecco perchè la soap ed altri programmi sono stati cancellati

Sabato 18 settembre, Maria De Filippi è andata in onda con la prima puntata della ventiduesima edizione di Amici, ma per via dell’orario i telespettatori non sono riusciti a vedere quali altri allievi hanno ottenuto il banco.

Per farlo hanno dovuto aspettare ben due giorni, dato che la puntata prevista per il 19 settembre è stata annullata e in molti sui social sono ansiosi di vedere l’ingresso del ballerino latino Mattia Zenzola che lo scorso anno ha dovuto lasciare la scuola per via di un’infortunio ed è tornato nel talent come promesso dalla redazione e dal suo maestro Raimondo Todaro.

Ma oltre questi programmi, anche la soap opera Beautiful non è andata in onda nello stesso giorno, ed è qualcosa di veramente raro dato che dopo aver esordito in Rai, dal 1994 la soap è diventato uno dei programmi di punta della Mediaset dapprima portata su Rete 4 e poi sbarcata su Canale 5, dove va in onda da ben 28 anni.

La decisione della cancellazione è stata presa anche per un’altra soap molto amata e stiamo parlando di Una vita, lasciando i telespettatori sospesi riguardo una decisione molto importante da parte di Aurelio.

Ecco perché gli show sono stati sospesi

Il motivo della cancellazione di questi programmi nella giornata del 19 settembre è stato per via di un evento che ha coinvolto tutto il mondo, ossia per la messa in onda dei funerali della Regina Elisabetta II.

La Sovrana del Regno Unito è deceduta lo scorso 8 settembre e i funerali si sono svolti solo dopo 11 giorni e sono stati seguiti e commentati su Canale 5 da Silvia Toffanin con la presenza di alcuni ospiti che hanno fatto una specie di telecronaca durante la cerimonia.

Con lei ci sono stati Cesara Bonamici, mezzobusto storico del Tg5 e Francesco Rutelli e in collegamento ci sono stati i giornalisti del posto tra cui Federico Gatti e l’esperto della famiglia reale Federico Caprarica.

Lo speciale ha lasciato tutti commossi ma su Twitter non sono mancate le critiche nei confronti della Toffanin. In molti infatti si sono chiesti come mai la Mediaset abbia deciso di affidare un evento del genere alla conduttrice in quanto sarebbe stato meglio affidarlo ad una giornalista.

Piccolo scazzi fra la Bonamici e l’inviato, la Toffanin visibilmente in difficoltà: ma questo #VERISSIMO Speciale #QUEENSFUNERAL era proprio necessario? 👀 — GigiGx (@GigiGx) SEPTEMBER 19, 2022

Infatti, Cesara Bonamici è intervenuta più volte prendendo anche largo spazio nel commento dei funerali mentre secondo il web, la Toffanin è risultata molto rigida e fuori luogo dato anche alcuni errori.

La conduttrice ha infatti dichiarato che Tony Blair stava per arrivare ma subito la Bonamici ha fatto notare che lui era già seduto per assistere ai funerali e inoltre alcuni tweet su Twitter hanno commentato il voler parlare troppo da parte della Toffanin, sovrapponendosi alla voce dei suoi ospiti.

Il motivo per cui lo show non è stato molto gradito è stato anche per via del fatto che mentre Verissimo è un programma che viene registrato, la Toffanin si è ritrovata a dover gestire una diretta e in molti si sono chiesti se effettivamente la voce che lei dovrà condurre la prossima edizione de La Talpa sia vera, perché visto il risultato, sembra avere alcuni problemi con i programmi che non sono registrati.