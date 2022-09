Barbara Palombelli, all’improvviso la separazione: dopo anni è andata a finire così

Barbara Palombelli sconvolge tutti. La sua confessione lascia di stucco. Arriva l’improvvisa separazione: dopo tanti anni è finita così. Che tristezza. E chi se lo aspettava?

Barbara Palombelli lascia tutti di stucco

Classe 1953, Barbara Palombelli è una conduttrice televisiva e radiofonica. Inizia a muovere i primi passi nel mondo della televisione dopo la laurea in lettere che le consentirà di lavorare per la Rai.

Nel 1979 è la penna de L’Europeo di Mario Pirani, per il quale diventa giornalista parlamentare. Per tre anni collabora con il quotidiano Il Giornale e dal 1986 al 1988 è vicecaporedattore di Panorama. Poi, l’anno dopo, collabora anche con il Corriere della sera. Per un po’ di tempo ha lavorato anche a Domenica in realizzando diverse interviste ed è stata conduttrice radiofonica de Il gambero per Rai radio 2.

Da un po’ di anni, più precisamente dal 2013, è il volto di Forum e dello Sportello di Forum mentre dal 2020 è la conduttrice pure di “Stasera l’Italia”. Sposata da tanti anni con Francesco Rutelli, proprio sulla loro famiglia arriva una confessione inaspettata: dopo tanti anni va a finire così con lui. L’inattesa separazione lascia tutti senza parole. I fan sono rimasti sconvolti. Ecco cosa ha confessato la famosa conduttrice Mediaset.

Arriva la separazione con lui, fan senza parole

Barbara Palombelli è nell’occhio del ciclone. La conduttrice di “Stasera Italia” fa parlare per una confessione che ha dell’incredibile e che lascia tutti senza parole. Arriva la separazione inaspettata da Francesco Rutelli. La coppia, insieme dal 1982, ha quattro figli, Giorgio, Serena, Francisco e Monica.

I due hanno sempre cercato di mantenere un profilo piuttosto basso mantenendo la loro vita privata lontano dai riflettori. Sebbene lei sia ogni giorno dinanzi alle telecamere e lui, esponente politico importante, ex sindaco della sua città natale, Roma, continui a militare nel mondo politico, non sono riusciti però nel loro intento.

La Palombelli, in una delle poche interviste nelle quali ha parlato della sua vita privata e della sua famiglia, ha fatto una dichiarazione che ha sconvolto tutti: la bella Barbara ha dichiarato che lei e il marito vivono da separati in casa.

Queste le sue parole:

“Viviamo da separati in casa, specie quando c’è il derby Roma – Lazio”.

La conduttrice ha affermato che tra di loro le cose procedono a gonfie vele ma che la separazione in casa è essenziale affinché ciascuno di loro mantenga i propri spazi e non si scontri con l’altro.

Fortunatamente loro hanno una casa grande e quindi non incontrarsi e scontarsi, talvolta viene piuttosto facile. Continua ancora la conduttrice Mediaset:

“Se avessimo 5 piani di casa, potremmo tranquillamente stare uno sull’attico e l’altra in cantina”.

Barbara Palombelli ritiene che avere degli spazi che siano personali e non condivisibili con il compagno l’abbia salvata da un matrimonio movimentato. Dunque i fan della coppia possono stare tranquilli: Barbara e Francesco Rutelli stanno ancora insieme. La conduttrice ha voluto svelare solo il segreto della longevità della loro relazione.

Intanto lei continua ad ottenere ascolti straordinari con il programma “Stasera Italia” che va avanti non senza qualche intoppo. Solo qualche giorno fa, Matteo Salvini è intervenuto in diretta mandando un messaggio sul cellulare alla conduttrice e minacciandola di querela.

Lei, con il suo aplomb che farebbe invidia anche a un monaco tibetano, riesce sempre a mantenere la calma in ogni situazione: è anche questo il segreto della sua longeva carriera.