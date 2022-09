Allerta meteo: attesi temporali nella giornata di martedì 20

Continuiamo a parlare di allerta meteo, quella che sta colpendo violentemente l’Italia nel mese di settembre.

Attualmente sono 3 le regioni dove è scattata l’allerta gialla per la giornata di domani: Abruzzo, Molise e Puglia.

Allerta meteo

Ultimamente, quando sentiamo parlare di allerta meteo tendiamo a preoccuparci molto dati gli alluvioni che stanno creando tantissimi danni, oltre a una scia di morti, feriti e dispersi.

Al momento, la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo gialla per 3 regioni: Abruzzo, Molise e Puglia. Tuttavia, anche nelle restanti, la situazione è sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti per intervenire tempestivamente in caso di problematiche.

Il maltempo sembra non dare tregua alla Penisola e infatti continuerà a insistere in alcune regioni, portando nella giornata di domani forti piogge e temporali.

La Protezione Civile ha emanato un bollettino giallo per le regioni appena citate e come si legge da questo comunicato, il settore interessato sarà quello adriatico.

Correlato all’allerta in questi territori c’è anche il rischio idrogeologico, ma vediamo più nel dettaglio le previsioni per domani.

Previsioni del 20 settembre

Veniamo ora alle previsioni per domani, concentrandoci specialmente sulle regioni dichiarate come zona gialla.

Possiamo dire che le precipitazioni saranno isolate e anche a carattere di rovescio o forti temporali, nelle zone in cui la Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla.

Tuttavia, l’intensità di questi fenomeni interesserà anche il basso Lazio, la Campania e la Basilicata.

In generale si avrà una nuvolosità sparsa un po’ in tutta la penisola, infatti questa ondata di maltempo, ormai prevista da alcuni giorni, si somma a diverse altre molto gravi che ci sono state nelle scorse ore.

Questo maltempo non lascia spazio al sole, che attualmente popola solo l’estremo sud dell’Italia.

Il Gargano sarà una zona particolarmente interessata dal peggioramento delle condizioni meteo.

Per quanto riguarda le temperature, ovviamente le conseguenze si ripercuoteranno su questo aspetto, in effetti le massime saranno in notevole diminuzione sulle regioni adriatiche centro-meridionali.

I venti saranno abbastanza forti, in particolare sulla Sardegna e sulla Puglia.

Proprio i venti sono l’elemento che più preoccupa la Protezione Civile perché solo pochi giorni fa si sono verificati dei disastrosi uragani in Italia, l’ultimo dei quali nelle Marche, di cui si contano ancora i danni.

Per quanto riguarda le zone colpite dall’allerta gialla, il consiglio è quello di rimanere in casa durante le ore di maltempo e in generale, mettersi in luoghi sicuri.