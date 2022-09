Finalmente Alex Zanardi lascia l’ospedale dopo due mesi dall’incendio che ha colpito la sua abitazione.

L’ex campione di handbike torna a casa dalla sua famiglia, vediamo quali sono le sue condizioni ora.

Alex Zanardi torna a casa

Dopo le vicissitudini nel corso della sua vita, Alex Zanardi si è trovato suo malgrado, di nuovo al centro della cronaca quando presso la sua casa di Noventa Padovana scoppiò un grave incendio che provocò dei danni all’impianto elettrico.

Sembra un elemento di poco conto, in realtà è gravissimo in queste circostanze poiché il campione ha bisogno di alcuni macchinari essenziali per l’assistenza in seguito al tragico incidente di due anni fa.

Ecco quindi che di nuovo è tornato in ospedale, stavolta presso la struttura San Bartolo di Vicenza, dove ha seguito la riabilitazione necessaria.

Ora, i medici fanno sapere che le sue condizioni si sono stabilizzate e finalmente, a due mesi dall’incendio, può tornare dalla sua famiglia.

Il primario del reparto in cui si trovava Zanardi, ha confermato che le condizioni cliniche del paziente sono buone e quindi può lasciare la struttura in sicurezza. Ovviamente continuerà il suo percorso a casa.

Chi è Alex Zanardi

Fra i campioni che più sono entrati nel cuore della gente c’è sicuramente Alex Zanardi, che tutti conosciamo per il gravissimo incidente che gli costò l’amputazione delle gambe.

L’ex campione automobilistico di Bologna, sviluppò la passione per i motori già in tenera età, appassionandosi in particolar modo alla Formula 1.

Ha una bellissima famiglia, composta dalla moglie Daniela e dal figlio avuto con lei nel 1998.

Nel 2001, Zanardi perse il controllo della vettura durante una gara del campionato Champ Car in Germania. In questo frangente, la sua vettura venne centrata in pieno da quella di un altro pilota e questo incidente fu gravissimo.

Alex infatti dovette subire l’amputazione di entrambe le gambe ma superò questo momento difficilissimo della sua vita, in cui venne sottoposto a diverse operazioni chirurgiche e subì 7 arresti cardiaci.

Il grande pilota sopravvisse all’impatto e così anche la sua passione per lo sport, infatti divenne un eccellente paraciclista.

Tuttavia la sfortuna bussò di nuovo alla sua porta nel 2020, quando durante una staffetta di beneficenza in handbike, rimase coinvolto in un incidente stradale poiché perse il controllo del mezzo e si schiantò contro un camion.

Anche qui le conseguenze furono gravi perché venne sottoposto alla chirurgia facciale e rimase ricoverato in terapia intensiva per circa un mese.

Dopo questo periodo in coma farmacologico, venne trasferito in un’altra struttura e solo nel 2021 riacquisì coscienza e rientrò a casa, dove proseguì la riabilitazione seguito da diversi professionisti.

In questi momenti bui della sua vita, la famiglia e i fan gli sono sempre stati vicini e ora finalmente, dopo l’ultimo evento che lo ha costretto in ospedale, il campione è di nuovo a casa.