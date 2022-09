Regina Elisabetta, testamento stravolto a pochi minuti dalla morte: ha lasciato tutto a lei

Regina Elisabetta, spunta fuori una indiscrezione che ha dell’incredibile: il suo testamento stravolto a pochi minuti dalla morte. Ecco a chi andranno tutte le sue ricchezze, proprio a lei.

La sovrana più amata del mondo, Queen Elizabeth II, stravolge il testamento poco prima di morire. La Regina ha lasciato tutto nelle sue mani.

Regina Elisabetta, il testamento della discordia

Sono passati più di 10 giorni da quando la Regina Elisabetta è spirata. A 96 anni, la sovrana più famosa del mondo, si è spenta nel suo castello in Scozia, a Balmoral, che per tanti anni è stato il suo luogo prediletto, quello in cui ha trascorso gli anni più belli della sua vita e del suo matrimonio.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore di tanti dei sudditi, di tutto il mondo, non soltanto di quelli inglesi e chiaramente della sua famiglia e in particolare dei nipoti Harry e William che con lei sono cresciuti.

La monarca inglese, definita più volte una delle donne più ricche del mondo, ha un patrimonio immenso. La sua eredità vale miliardi e miliardi di sterline. A chi andrà ora il suo patrimonio? E i suoi gioielli? Spunta un’indiscrezione clamorosa: il suo testamento modificato pochi minuti prima della morte. Queen Elizabeth ha lasciato tutto a lei. E chi lo avrebbe mai pensato?

Ecco chi è l’erede prediletta della Queen

Fare una stima del patrimonio della Regina Elisabetta e del lascito economico che dovrà essere dato ai suoi eredi, è per il momento ancora cosa complicata. Elisabetta era una delle donne più ricche del mondo, con un patrimonio immenso.

Oggi a far parlare, non è però il suo denaro ma i suoi gioielli. La sovrana ha posseduto fino a poco prima di spirare, diademi, orecchini, anelli, bracciali, spille, collane e tiare che valgono davvero tantissimi soldi. La collezione privata dei gioielli di Queen Elizabeth conta oltre 300 pezzi che sono stati a disposizione non solo della sovrana ma anche del duca di Edimburgo, Filippo.

Mentre alcuni monili, come la corona della regina Vittoria, sono considerati gioielli di proprietà della Corona e quindi dello Stato inglese, altri invece, quelli acquistati o ereditati dalla Regina durante il suo lungo regno, sono il suo patrimonio personale e ora della erede da lei prescelta.

Secondo quanto dichiarato da Lisa Levinson che è a capo del dipartimento delle comunicazioni del Natural Diamond Council, la Regina verrà seppellita col suo anello nuziale, una fede in oro Gallese e con gli orecchini di perle che indossava sempre, gli stessi che ha messo su anche quando ha incontrato, due giorni prima di morire, il nuovo primo ministro inglese, Liz Truss, in Scozia.

L’anello di fidanzamento regalatole invece dal principe Filippo e che è stato realizzato con dei diamanti presi dalla corona di Alice di Battenberg, mamma del duca e che contiene anche una incisione che fu fatta fare appositamente dal principe per la sovrana, sarà ereditato da Anna, la figlia della principessa, così come anche tutti gli altri gioielli che Filippo ha regalato alla Regina. Sarebbe dunque lei la prescelta dalla sovrana per ereditare il patrimonio immenso di gioielli detenuti fino ad ora dalla monarca.

Tutti i gioielli della Regina: patrimonio inestimabile

Non è però l’unica, Anna, a godere della ricca eredità della Regina. Per esempio, tutti gli altri gioielli, quelli che non sono stati regalati da Filippo alla moglie, saranno di proprietà di Carlo che potrà disporre liberamente e decidere se regalarli alle nuore, Kate e Meghan, oppure ai figli o tenerseli per sé e per Camilla.

Non resterà esclusa dal testamento nemmeno Kate che a quanto pare ha ricevuto dalla Regina degli orecchini di perle e diamanti, quelli che ha indossato il giorno del corteo a Westminster, per rendere onore alla sovrana.

Kate ha ricevuto anche una spilla di diamanti e la tiara Lover’s Knot che a suo tempo fu di Diana, regalo proprio dalla sovrana il giorno delle nozze con Carlo.