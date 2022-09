RDC, brutta sorpresa per questi italiani: slitta la ricarica di settembre

Reddito di Cittadinanza: arriva una brutta sorpresa per una determinata platea di italiani. Slitta la ricarica del mese di settembre: ecco chi rischia.

I percettori del Reddito di Cittadinanza stanno attendendo la ricarica sulla card per il mese di settembre. I beneficiari del RdC si vedono accreditare ogni mese la ricarica su una carta di pagamento abilitata. È possibile prelevare i contanti fino a 100 euro per singolo percettore del Reddito di Cittadinanza e fino a 220 euro per i nuclei familiari con figli. È possibile che per determinate categorie di percettori del RdC la ricarica del mese di settembre slitti al mese di ottobre. Chi rischia? Scopriamolo in questa guida di Letto Quotidiano.

Reddito di Cittadinanza di settembre: per chi slitta la ricarica?

Tra poco giorni la card Reddito di Cittadinanza sarà caricata, ma ci sono alcuni percettori che rischiano di vedersi slittata la ricarica al mese di ottobre. Chi sono gli sfortunati che riceveranno la ricarica a ottobre anziché a settembre? Per questi beneficiari il mese di settembre sarà fonte di preoccupazione e ansia. Per altri la ricarica RdC di settembre sarà sostanziosa perché sarà incluso anche il Bonus 200 euro previsto con il Decreto Aiuti.

Il Reddito di Cittadinanza ha una durata di 18 mesi e, una volta decorso il lasso di tempo, il beneficiario può inoltrare la domanda di rinnovo nel caso in cui sia possesso dei requisiti necessari e richiesti dalla normativa. Il passaggio ed il rinnovo della misura richiedono all’incirca 30 giorni di sospensione per consentire all’INPS di effettuare i controlli e di lavorare la pratica. Pertanto, coloro che abbiano presentato la domanda di rinnovo del Reddito di Cittadinanza ad agosto potrebbero attendere il mese di ottobre per ricevere la ricarica. Bisogna tenere in considerazione anche del fatto che gli uffici INPS erano chiusi per la pausa estiva. Quindi, è possibile che la pratica sia lavorata in ritardo.

Reddito di Cittadinanza ricarica di settembre: quando arriva?

Alcuni beneficiari del Reddito di Cittadinanza hanno ricevuto la ricarica giovedì 15 settembre 2022, mentre la seconda ricarica del mese è prevista per martedì 27 settembre 2022. Ricordiamo che gli accredito ricevuti nel corrente mese dovranno essere spesi entro la fine del mese di ottobre.