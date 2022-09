Pistacchi in vaso, coltivali così: puoi farli germogliare in 2 semplici mosse

By

Pistacchi in vaso: è possibile coltivarli e farli germogliare in due semplici mosse. Ecco come coltivare l’oro verde della Sicilia.

Versatili, gustosi e ricchi di proprietà benefiche per l’organismo umano. Stiamo parlando di un ottimo frutto secco che aiuta a proteggere la vista: i pistacchi. Ricchi di antiossidanti, i pistacchi sono un concentrato di minerali, proteine, fibre alimentari e di Vitamina B6.

Conosciuto come “l’oro verde” della pasticceria siciliana, il pistacchio viene utilizzato come ingrediente principale per la preparazione di numerosi piatti dolci e salati, gelati, creme, biscotti, pandori e panettoni.

Il pistacchio rappresenta una vera e propria miniera d’oro per l’economia sicula. Essendo un frutto secco molto versatile e ricco di proprietà benefiche per l’organismo umano, coltivare i pistacchi in vaso può rappresentare una valida alternativa da tenere in casa.

Pistacchi in vaso: una pianta produttiva e longeva

La pianta di pistacchio è un albero da frutto rustico proveniente dal Medio Oriente, ma la sua coltivazione è diffusa anche nel Mar Mediterraneo. La pianta di pistacchio preferisce il clima caldo, anche se riesce a tollerare anche i climi rigidi. Si tratta di una pianta produttiva e longeva, che può vivere anche fino a 300 anni. È importante che questa pianta riceva le cure necessarie per essere produttiva e longeva.

Pistacchi in vaso: periodo di coltivazione

La pianta del pistacchio è dioica ed è in grado di crescere in modo resistente e rigoglioso anche nei terreni poco fertili e poco ricchi di sostanze nutritive. Questa pianta resiste bene alla siccità ed il migliore periodo per la sua coltivazione è l’inizio della stagione primaverile.

Pistacchi in vaso: ogni quanto vanno annaffiati?

La pianta dei pistacchi vive bene anche nei terreni secchi. Pertanto, non c’è necessità di irrigare troppo il terreno, basta poca acqua, onde evitare ristagni idrici. Il buon consiglio dei vivaisti esperti è quello di predisporre un terreno drenante ed utilizzare l’argilla espansa.

Pistacchi in vaso: concimazione

La pianta di pistacchio non ha bisogno di particolari concimazioni: basta una lieve concimazione con compost organico.

Pistacchio in vaso: quali sono i nemici naturali?

La pianta del pistacchio può subire la contaminazione della muffa, che produce le aflatossine pericolose per gli animali e per le persone.

Pistacchio in vaso: come coltivarlo?

È possibile coltivare la pianta di pistacchio in vaso: basta scegliere un vaso in terracotta dalle dimensioni adeguate, sul cui fondo è possibile versare del materiale drenante.

Basta piantare una manciata di pistacchi tostati ed inumiditi in un vaso per consentire alle radici di crescere correttamente. È bene coprire i pistacchi con il terriccio ed annaffiare, posizionando il vaso alla luce solare.

Una volta raggiunta la maturazione, è possibile lasciare essiccare i pistacchi al sole per tre giorni. I pistacchi con il guscio possono essere conservati in appositi sacchi in un luogo pulito o asciutto.