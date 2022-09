Pippo Franco, il figlio è famosissimo: proprio lui | Ci erano arrivati in pochi

Pippo Franco, lo sapete che il famoso showman e comico italiano ha un figlio famosissimo? Si tratta proprio di lui, lo avete visto tante volte in televisione.

L’amatissimo conduttore e commediografo italiano, Pippo Franco, ha un figlio famosissimo. Lo conoscete bene ma non avete forse mai pensato che proprio lui è l’erede del comico più apprezzato del piccolo schermo.

Pippo Franco, una vita tra risate e palcoscenico

Classe 1940, Pippo Franco è definito e a buona ragione, un commediografo, sceneggiatore, regista teatrale italiano, tra i più amati della nostro bel Paese. Le generazioni più recenti lo ricorderanno per la sua partecipazione a Il Bagaglino, insieme ad altri personaggi importanti della televisione italiana come Pamela Prati, Angela Melillo e Valeria Marini.

Ma la sua carriera, che inizia molto presto, gli consentirà di sfondare nel mondo dello spettacolo grazie anche alla sua verve ironica e al suo aspetto non convenzionale su cui ha sempre puntato per abbattere gli stereotipi estetici e sociali tipici della televisione degli anni ’70-’90.

Pippo Franco lavora come attore e come conduttore oltre che come musicista per molto tempo. Per diversi anni, agli esordi, ha suonato con I Pinguini, accompagnando anche la grandissima Mina nei brani La nonna Magdalena, Il cielo in una stanza, Una zebra a pois.

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, Pippo Franco è sposato con Piera Bassino e da lei ha avuto due figli, Tommaso e Gabriele. Oggi vi vogliamo parlare proprio di quest’ultimo: è lui il famoso figlio d’arte, lo conoscete benissimo ma forse non avete mai pensato che il suo papà è proprio Pippo.

Chi è il famoso figlio del commediografo italiano

Pippo Franco ha un figlio famosissimo che conosciamo tutti. Il suo nome è Gabriele che oggi è un personaggio molto famoso del piccolo schermo e dell’ambiente musicale. Il giovane, che tanto somiglia al famoso papà, ha preso parte infatti al reality mariano Temptation Island, insieme alla sua compagna di allora, Silvia Tirado, con la quale però le cose poi non sono andate bene.

I due sono entrati in trasmissione con l’intento di mettere alla prova il loro sentimento ma la sfida non è stata superata. Anche se hanno lasciato insieme la trasmissione, la coppia poi è scoppiata e i due si sono detti presto addio.

Gabriele Pippo segue le orme del suo famoso genitore. Oggi è un produttore musicale di grande successo, ha lavorato con cantanti famosi come Vacca, Amir e Gose, ha girato il mondo, si è stabilito per un po’ a Miami dove si è specializzato in musica elettronica.

Tuttavia, a dargli notorietà e successo è stata però la sua partecipazione a Temptation Island. Seguitissimo sui social, si mostra spesso da solo o in compagnia di amici e famiglia. Gabriele adora condividere la sua vita privata e professionale con i suoi tantissimi seguitori. Per il momento sembra che sia single, nessuna nuova ragazza all’orizzonte per lui che adesso preferisce godersi il successo che la musica gli sta donando.