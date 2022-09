Pensione a 56 anni? Sì, ed anche subito: pochissimi sanno di poterlo fare

Ecco tutto quello che dovete sapere sulla possibilità di andare in pensione a 56 anni. Nessuno si aspettava che avrebbe potuto ricevere questo beneficio.

Continuate a leggere per scoprire quali sono i requisiti per andare in pensione a 56 anni. Non tutti lo sapevano, ma effettivamente lo Stato italiano dà questa possibilità ad alcune categorie di soggetti.

Le nuove misure dello Stato italiano

Da quando è scoppiata la pandemia, l’Italia e l’Europa intera sono finiti al centro di una crisi dalla quale sembra davvero difficile uscire.

Era dal 2008 che l’Italia non viveva un così alto aumento di prezzi e una precarietà e una disoccupazione senza precedenti.

Il carico lo ha messo lo scoppio della Guerra in Ucraina, che ha causato una riduzione delle materie prime e una ricerca spasmodica di sostituti.

Proprio per questo, tutti gli stati europei hanno aumentato le loro agevolazioni in favore dei propri cittadini. Per fortuna, saranno in tanti a poter beneficiare di aiuti per far fronte alle sempre più crescenti spese.

In questo caso, però, parliamo di un beneficio che già esisteva ma che soltanto in pochi conoscevano. Ci riferiamo alla possibilità di andare in pensione in maniera anticipata, addirittura a soli 56 anni.

A questo punto non ci resta che invitarvi a continuare a leggere, per mostrarvi quali sono i benefici e soprattutto i criteri in base ai quali potrete ottenere la vostra pensione anticipata.

Non ci crederete, ma esiste la possibilità e non è neanche tanto remota. Finalmente potrete ottenere tutto quello che vi è mancato in questi ultimi anni di lavoro.

Ecco se puoi andare in pensione a 56 anni

Non tutti lo sanno, ma esiste eccome la possibilità di andare in pensione a soli 56 anni. Si è ancora giovani, eppure per lo Stato esiste l’eventualità di farvi usufruire di questa agevolazione.

Ecco che finalmente ti sveliamo se il nostro Bel Paese ha pensato anche a te.

Sappi che potrai andare in pensione a 56 anni se sarai in possesso di tutta una serie di requisiti imprescindibili.

Magari non lo sapevi, ma possono andare in pensione a 56 anni tutte quelle lavoratrici private, donne, alle quali è stata calcolata un’invalidità dell’80%.

Le stesse donne devono aver maturato 20 anni di contributi. Potranno andare in pensione a 56 anni, ma riceveranno la prima agevolazione l’anno successivo, a 57 anni.

Purtroppo per gli uomini, questa è una misura prevista unicamente per le donne, perché i soggetti di sesso maschile, nella stessa situazione, in base al decreto, possono andare in pensione anticipata a 61 anni. Anche loro dovranno aspettare i 12 mesi, quindi ricevere la prima pensione a 62 anni.

E voi cosa ne pensate? Possedete i requisiti o dovrete aspettare l’età tradizionale per andare in pensione? Fateci sapere tutto!