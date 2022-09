Federica Pellegrini dopo il suo matrimonio ha annunciato qualcosa di veramente interessante riguardo la sua gravidanza. Ecco le sue parole.

Federica Pellegrini è un’ex nuotatrice che ha lasciato da poco il mondo dello sport e dopo questa decisione ha annunciato a tutti che presto sarebbe salita sull’altare con il suo allenatore Matteo Giunta.

Promessa mantenuta dato che lo scorso 27 agosto presso la Chiesa di San Zaccaria a Venezia, la Divina e il suo compagno sono diventati marito e moglie alla presenza di tanti personaggi importanti dello spettacolo e non, con un matrimonio organizzato dal famoso wedding planner Enzo Miccio.

Federica Pellegrini e le parole sulla gravidanza

Le immagini della cerimonia sono state subito diffusi su tutti i media di gossip e in molti si sono accorti dell’assenza del suo ex fidanzato Filippo Magnini con il quale ha avuto una storia prima di Giunta.

Il nuotatore, è anche il cugino dell’attuale marito della Pellegrini ma sembra che tra i tre non scorra buon sangue e la stessa nuotatrice in una passata intervista ha preferito non parlare del suo ex fidanzato.

In una recente intervista la donna ha parlato del suo rapporto di coppia con suo marito dichiarando che diversamente da lui, l’uomo non è affatto geloso e che le lascia i suoi spazi senza infastidirla troppo.

Infatti, la Pellegrini ha confessato di aver avuto dei bisticci con lui per via del fatto di non essersi fatto molto sentire mentre lei era in vacanza a Formentera con delle amiche, sentendosi un po’ messa da parte.

Stando alle parole della nuotatrice, suo marito le avrebbe detto che non si è fatto sentire in modo assiduo per lasciarle i suoi spazi e non infastidirla durante la vacanza con le sue amiche.

Diversamente, la donna ha confessato di essere molto gelosa e di conoscere tutti i codici, i pin e le password di suo marito che sembra non avere problemi nel mostrare i suoi segreti alla sua compagna.

Il motivo della gelosia della Pellegrini è nato dal fatto che non riesce a fidarsi totalmente degli uomini avendo subito in passato alcuni tradimenti ma ammette di aver tradito anche lei stessa.

Infatti, stando alle parole del suo ex fidanzato, Luca Marin, la donna lo avrebbe tradito proprio con Filippo Magnini e come ha rivelato al programma Rivelo, l’avrebbe scoperto dopo averli colti in flagrante.

Al momento il futuro artistico di Federica Pellegrini non è chiaro, dato che da un po’ di tempo si è avvicinata al mondo della televisione.

La nuotatrice è stata per molto tempo giurata di Italia’s Got Talent e ultimamente l’abbiamo vista ospite dei Tim Music Awards sul palco dell’Arena di Verona per premiare Biagio Antonacci.

Il desiderio della nuotatrice

In una recente intervista al Corriere della Sera, la nuotatrice ha parlato della sua gravidanza ammettendo di non vedere l’ora di vedere crescere la sua pancia e mettere su famiglia.

“I figli arriveranno, li desideriamo, ma vedremo come va intanto con uno. Non vedo l’ora di essere madre. Parlano tutti della connessione incredibile con qualcosa che sta crescendo dentro di te: ho una gran voglia di sentire che effetto fa avere la pancia.”

Di conseguenza, stando a questa dichiarazione, Federica sembra aver intenzione di dedicarsi alla famiglia mettendo su famiglia e continuando a vivere in armonia con suo marito e i loro cani che sono stati presenti anche al loro matrimonio.

Infine, la Pellegrini ha espresso alcune parole commoventi nei confronti di Matteo Giunta, definendolo l’uomo perfetto per lei.