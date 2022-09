Meghan Markle, il tenero tributo a Lady Diana: che stoccata alla regina

Meghan Markle fa emozionare il mondo. Arriva il dolcissimo tributo a Lady Diana che è una stoccata, però, per la regina. Il suo gesto è davvero clamoroso.

La duchessa del Sussex, nonché moglie del principe Harry, fa ricredere il mondo. L’omaggio a Lady Diana fa sciogliere il cuore. Avete visto che cosa ha fatto la Markle? Incredibile il suo gesto.

Meghan Markle fa emozionare il mondo

Attrice, star di Hollywood e donna che per anni ha frequentato i salotti televisivi, Meghan Markle non ha per nulla il sangue blu eppure è riuscita ad arrivare in una delle famiglie più potenti del mondo, quella dei Windsor.

Il 19 maggio 2018, la bella mora è convolata a nozze con il rampollo inglese, il principe Harry. Le loro nozze, trasmesse in mondovisione come al tempo fu per Kate e William e prima ancora per Carlo e Diana, hanno emozionato tutti.

Eppure, perlomeno agli inizi della sua scalata sociale nella Royal Family, buona parte dei sudditi sparsi in ogni parte del mondo, non hanno accettato di buon grado la presenza di un’attrice pluridivorziata come membro della casa reale.

Tuttavia, con il tempo, la Markle è riuscita a far cambiare idea su di sé e a far ricredere il mondo. L’omaggio poi, l’ultimo che ha fatto a Lady Diana, è davvero un colpo al cuore.

Tattica per conquistare i sudditi o davvero la ex attrice americana ha voluto omaggiare la suocera e mamma di suo marito? Il suo gesto ha fatto parlare il mondo ma al contempo è stato anche una vera e propria stoccata per la regina Elisabetta.

L’omaggio a Lady Diana fa sciogliere il cuore

Meghan Markle rende omaggio alla compianta principessa del Galles, Lady Diana, mamma di suo marito, il principe Harry e lo fa in un modo straordinario. Quale? Indossando il suo stesso abito.

In un filmato che sta facendo il giro del web, si vede la duchessa del Sussex indossare un completo nero, con un cappello a tesa larga e un fiore, un papavero rosso, sul bavero della giacca. Il completo è uguale a quello indossato nel 1989 dalla amata Lady Diana.

Le due non hanno avuto purtroppo l’occasione di conoscersi eppure, secondo molti utenti social, sarebbero andate sicuramente d’accordo. Meghan sarebbe stata accolta a braccia aperte da Lady Diana perché l’ex attrice americana, proprio come la compianta principessa del Galles, ha un carattere sì ribelle ma anche un cuore d’oro.

La duchessa si batte per la protezione degli animali, per la tutela dell’ambiente ed è a capo di progetti filantropici per sostenere importanti iniziative sociali e progetti umanitari che le stanno particolarmente a cuore.

L’omaggio a Lady Diana è davvero commovente. I sudditi di tutto il mondo hanno apprezzato tanto anche se questo suo gesto per commemorare Lady Diana è stato definito da tutti come una grande stoccata per la regina Elisabetta che con la sua compianta nuora non andava troppo d’accordo.

Ma nemmeno con Meghan Markle, la defunta sovrana ha instaurato, in vita, un ottimo rapporto. Da quando la ex attrice americana è entrata a far parte della Royal Family, i rapporti tra i due fratelli, Harry e William si sono raffreddati e non poco.

La regina Elisabetta, si dice che non fosse per nulla contenta di questa situazione e che abbia sempre addebitato la colpa di tutto a Meghan, accusata di avere allontanato il principe dai suoi doveri di corte ma soprattutto dalla sua famiglia.

In ogni caso, Meghan sta facendo ricredere tutti. Anche alla commemorazione della defunta sovrana si è comportata in maniera egregia: calorosa e affettuosa con quanti l’hanno accolta a braccia aperte, ha sconvolto, questa volta in positivo, il mondo.