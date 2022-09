Mega aumento in busta paga, altri 200 euro per i lavoratori: scadono a breve

Per i lavoratori si prospettano importanti sorprese in busta paga, pensate per affrontare la dura prova dell’aumento del costo della vita.

Da parte del Governo nuovi aiuti per i lavoratori.

Aumento in busta paga

In seguito agli aumenti delle bollette, del carburante e del costo delle materie prime, il 2022 in Italia risulta essere un anno piuttosto difficile per il nostro Paese. La diminuzione delle entrate rispetto ai periodi precedenti, la guerra in Ucraina arrivata dopo la pandemia di Covid-19, continuano a mettere in difficoltà tante famiglie italiane. Con l’inflazione in continuo aumento molte famiglie non riescono più ad andare avanti. Da parte del Governo si mettono in capo azioni in sostegno dei lavoratori, i quali potranno beneficiare di aiuti più sostanziosi. In questa ottica è inserito il bonus da €200 nato proprio per aiutare tutta una parte di categoria di lavoratori. L’attenzione di Mario Draghi è sul salario degli italiani. La prima gratifica di 200 euro è stata introdotta con il Decreto Aiuti n. 50 dello scorso 17 maggio 2022 e riguardava un’ampia categoria di beneficiari, tra cui dipendenti del settore pubblico e privato. Più precisamente, ai fini dell’ottenimento del bonus da 200 euro, tali cittadini avrebbero dovuto essere titolari di redditi non superiori a 35.000 euro, e beneficiare dell’esenzione contributiva dello 0,8 per cento prevista dalla Legge di Bilancio 2022, comma 121.