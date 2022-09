Maria De Filippi, scene terrificanti in studio: sanguina in diretta | VIDEO

By

Maria De Filippi si è ritrovata a dover gestire un sanguinamento in diretta. Ecco cosa è accaduto nello studio di Tu si que vales.

La stagione invernale di Canale 5 ha preso il via e con lei anche il ritorno di alcune delle trasmissioni televisive più amate dai telespettatori tra cui quelle in cui c’è la presenza di Maria De Filippi.

Considerata la signora della televisione per via delle novità che ha portato nel corso degli ultimi 20 anni, la donna è tornata a partire da sabato 17 settembre in prima serata sulla rete Mediaset con il programma Tu si que vales.

Maria De Filippi costretta a fermare l’esibizione per via di un sanguinamento

All’interno di questo show, la De Filippi ricopre il ruolo di giudice assieme a Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti mentre la giuria popolare formata dal pubblico in studio è capitanata da Sabrina Ferilli.

Nel corso di questi anni si sono avvicendati tanti personaggi all’interno di questo programma e se ne sono viste di tutti i colori ma quello che è accaduto nella prima puntata del programma del sabato sera ha sconvolto profondamente la conduttrice.

Inoltre, la donna è tornata anche a partire da domenica 18 settembre in onda con la prima puntata speciale di Amici, talent che ha visto nel corso degli anni nascere cantanti e ballerini adesso molto importanti.

La prima edizione del programma risale al 2001 e il titolo era Saranno Famosi poi cambiato per evitare problemi di copywriter con l’omonima serie televisiva, e quest’anno, il talent è arrivato alla sua ventiduesima edizione.

Mentre, da martedì 20, andrà in onda la nuova stagione di Uomini e Donne, che è slittata di un giorno rispetto alla giornata in cui era stato annunciato il suo ritorno su Canale 5, per lasciare spazio allo speciale sui funerali in diretta della Regina Elisabetta II.

Maria De Filippi nel corso di questi anni si è mostrata, grazie anche ad alcune foto e alcuni video trapelati in rete, una donna molto sportiva che ama tenersi in forma e con un fisico invidiabile.

La performance che ha sconvolto la conduttrice

La conduttrice è sempre stata dalla parte di coloro che vogliono tentare il tutto per tutto per seguire le sue passioni e lei stessa ha spesso spronato giovani e non più giovani di realizzare i propri sogni.

Ma questa volta ha dovuto interrompere tutto, infatti, durante la prima puntata di Tu si Que Vales, si è presentato un uomo Siciliano di 48 anni, Giuseppe Ventimiglia che ha mostrato ai giudici e al pubblico in studio e da casa il suo talento.

Però, la sua performance, non è legata al canto, al ballo o a qualche disciplina che ha sorpreso i giudici ma bensì ha scioccato tutti per via dello sport insolito mostrato all’interno della trasmissione.

L’uomo ha praticato il tuffo nel fico d’india. Portando una grande pianta di fico d’india, Giuseppe si è letteralmente lanciato su di essa mostrando di non farsi male nonostante il suo corpo sanguinasse.

Dopo ripetute volte, Maria De Filippi ha interrotto l’esibizione dicendo al partecipante di trovarlo molto simpatico ma che inizialmente pensava fosse un fachiro e invece quando ha visto l’esibizione è rimasta senza parole.

Inoltre, la donna ha invitato Giuseppe a fermarsi dato che stava sanguinando ma il quarantottenne ha continuato nella sua esibizione e anche Sabrina Ferilli ha urlato di fermarsi.

Non riuscendo a trovare un modo per interrompere l’esibizione, Maria De Filippi si è alzata dalla sua postazione e ha chiesto gentilmente di mettere fine a questo momento invitando la gente a casa a non farlo.

Intanto, sul web l’esibizione sta facendo il giro dei social e c’è chi addirittura dice che c’è una tipologia di fico d’india che non punge e che il sangue è dovuto all’impatto troppo forte avuto con la pianta, mentre invece, c’è chi crede all’esibizione mostrata in diretta.