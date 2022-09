Macchie di sudore sui vestiti, metti da parte il bicarbonato: levi tutto così

Le macchie di sudore sono uno dei problemi più comuni sia d’estate e anche d’inverno. Ma come possiamo risolvere questo dannato problema? Esistono alcuni trucchi casalinghi super naturali che possono aiutarvi. In poche mosse riuscirete ad eliminare quelle macchie terribili: scopriamo come fare.

Non c’è niente di peggio dell’odore di sudore che può rimanere su una maglietta o una camicia anche dopo diversi lavaggi. Ma è ancor più terribile sono le macchie di sudore che oltre ad essere antiestetiche, sono difficili da eliminare sul tessuto. A volte la lavatrice non riesce a togliere questo tipo di macchia, che è molto visibile, soprattutto nelle magliette chiare.

Ma non tutti sanno che esistono alcuni rimedi naturali per dire addio a questa problematica che ora vi spiegheremo. Non rovinerete nessun tipo di tessuto e eliminerete la macchia in poco tempo senza troppi sforzi. Vi serviranno alcuni ingredienti. Il risultato è davvero sorprendente, rimarrete a bocca aperta: scopriamo come fare.

Come eliminare odore e macchie di sudore dai vestiti

Volete risolvere il problema dell’odore e delle macchie dai vestiti? E’ semplice, dite addio ai vecchi metodi, vi basterà solamente conoscere qualche trucchetto casalingo o alcuni rimedi naturali ed il gioco è fatto. A volte nei tessuti può rimanere un odore sgradevole anche dopo averli lavati, stessa situazione per quanto riguarda le macchie.

Nella maggior parte dei casi, se la puzza o la macchia di sudore non si toglie dagli indumenti è perché il tessuto potrebbe essere sintetico e i batteri che si sono insediati sicuramenti non sono stati eliminati completamente durante il lavaggio.

Ma per rimediare a tutto ciò, esistono dei trucchi naturali che vi salveranno. Non ci crederete mai, ma potrete dire addio addirittura alla candeggina e perfino al bicarbonato: scopriamo di più.

I tre ingredienti fondamentali per dire addio alle m acchie di sudore sui vestiti:

Pulire gli indumenti a una temperatura più calda, non è un’ottima azione dal punto di vista ambientale, ma potreste utilizzare altri ingredienti super naturali che vi aiuteranno nel vostro bucato. Come ad esempio, l’acido citrico che sbianca perfettamente i capi, basterà mettere un litro d’acqua in una ciotola, aggiungere quattro cucchiaini di acido citrico in polvere ed immergere il capo per circa un’ora prima di metterlo in lavatrice.

Oppure potrete utilizzare la soda che ha un effetto sbiancante molto potente, proprio per questo andrà utilizzata con estrema attenzione. Dovrete solamente mettere 5 litri d’acqua in un contenitore, un cucchiaio di soda e lasciare in ammollo i vestiti per alcune ore.

Infine, l’aceto potrebbe essere un ottimo alleato. Dovrete svolgere lo stesso procedimento, proprio come vi abbiamo spiegato con i precedenti ingredienti. I vostri capi saranno bianchi e profumati. Il risultato vi lascerà senza parole.