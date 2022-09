“Lillibeth già seppellita”, dopo giorni salta fuori tutto su Elisabetta II: sudditi sconvolti

Secondo alcune indiscrezioni la salma della Regina Elisabetta II non è nella bara esposta ai sudditi. Ecco cosa dicono i tabloid inglesi.

La Regina Elisabetta II, donna che ha regnato per ben 70 anni sul Regno Unito, dal 1952 al 2022 è deceduta lo scorso 8 settembre per via di alcuni problemi avuti negli ultimi giorni precedenti alla sua morte.

L’evento ha sconvolto il mondo intero, se si pensa che la Regina è stata non solo la Sovrana del Regno Unito ma un pilastro per la storia diventando la seconda regnante più longeva di sempre dopo Luigi XIV e la prima donna che ha regnato più a lungo in tutto il globo.

La Regina Elisabetta II è stata già sepolta

La sua personalità e il suo modo di essere ha conquistato non solo i suoi sudditi ma anche le popolazioni di altre nazioni che l’hanno sempre vista come una figura di riferimento. Basti pensare che la maggior parte della popolazione mondiale ha meno di 90 anni e quindi la sua immagine è sempre stata nella mente di tutti quanti.

Con la sua scomparsa se ne va un pezzo di storia non indifferente, basti pensare che la prima volta che ha accolto un primo ministro questo è stato Winston Churchill, la cui data di nascita risale al 1874.

Molte volte, per via dell’aver conosciuto persone nate nel 1800, si era scherzato molto sulla sua immortalità e pertanto la notizia della sua morte ha sconvolto tutti quanti increduli che anche lei sia passata a miglior vita.

Ma la cosa che ha lasciato tutti quanti senza parole è che nonostante se ne sia andata in beatitudine nel Castello di Balmoral circondata dall’affetto dei suoi cari, questo sia avvenuto da un giorno all’altro.

Infatti solo due giorni prima, la Regina aveva incontrato il nuovo primo ministro del Regno Unito, Liz Truss e in quell’occasione si era mostrata molto provata con un bastone e delle mani violacee.

Secondo alcuni tabloid inglesi, le mani livide erano segno di una trasfusione e di alcune flebo a cui la Sovrana si stava sottoponendo per rimanere in forma e continuare a seguire i suoi doveri.

In quell’occasione si era mostrata sorridente e nessuno avrebbe mai pensato che nel giro di poche ore l’amatissima Sovrana sarebbe scomparsa passando il trono a suo figlio, l’attuale Re Carlo III.

L’indiscrezione che sta facendo il giro del mondo

Ma un’indiscrezione in questi giorni sta facendo il giro del mondo e a parlarne è stata anche Barbara D’Urso all’interno del suo programma Pomeriggio 5. Pare infatti che la bara della Regina Elisabetta II sia vuota.

I giornali inglesi, infatti, come dice l’inviato del programma, non fanno altro che parlare del fatto che la bara esposta ai sudditi è vuota e che la Regina Elisabetta II sia stata già seppellita.

A intervenire sul caso è stato anche il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, presente in studio che ha affermato che alcuni suoi conoscenti dell’Ambasciata Italiana a Londra da giorni li mandano decine di messaggi sul caso.

Lillibeth già seppellita? In che sens la bara è vuota? PIC.TWITTER.COM/JITT3NNA1A — Ginevra (@Ginevracasalin) SEPTEMBER 19, 2022

Secondo le fonti arrivate ad Alessi, La Regina Elisabetta II è stata già seppellita, addirittura la salma sarebbe già arrivata a Windsor con gli orecchini che aveva indossato nel suo incontro con il premier britannico.

Il giornalista in collegamento però ha tenuto a far sapere che nonostante tutti quanti abbiano dei dubbi, non lo dicono pubblicamente in quanto potrebbe aprirsi uno scandalo e migliaia di sudditi potrebbero sentirsi presi in giro.

Nonostante il nuovo Re è diventato suo figlio Carlo, il popolo del Regno Unito e anche quello delle altri parti del mondo, ricorderanno con affetto la Sovrana che è stata sul trono per tutto questo tempo.

E per loro, al momento rimane l’unica vera e propria regina, visto che gli altri eredi al trono sono maschi e tutte le future Regine saranno solo consorti come accaduto per Camilla Shand.